Ricompaiono i cartelli stradali scomparsi mesi fa nel Giura bernese

Militanti del gruppo separatista Belier hanno depositato i cartelli davanti al Palramento a Delémont. Keystone / Jean-Christophe Bott

Sono riapparsi davanti al Parlamento di Delémont i cartelli stradali con i nomi di 37 località del Giura bernese misteriosamente spariti alla fine di febbraio.

In occasione dei festeggiamenti per il 50esimo anniversario del voto per l’autodeterminazione del Giura, alcuni militanti del gruppo Bélier hanno portato i cartelli che si trovavano all’ingresso dei comuni francofoni ma appartenenti al canton Berna, prima che quattro mesi fa venissero rubati da ignoti. “Li abbiamo ricevuti in maniera anonima, era un regalo”, ha spiegato Jonathan Gosteli del gruppo Bélier.

L’esecutivo giurassiano ha però subito messo in chiaro di non voler dare seguito alla provocazione, dicendosi sorpreso da questa azione, di cui non era a conoscenza. In una presa di posizione odierna, il governo sottolinea infatti di aver già preso contatto con il canton Berna per la restituzione dei cartelli, che avrà luogo “molto rapidamente”.

Le autorità di Delémont condannano quanto successo, ribadendo il loro impegno a mettere fine istituzionalmente alla Questione giurassiana. Una volontà peraltro chiara – evidenziano – dal momento della firma con il canton Berna del Concordato per il trasferimento della cittadina di Moutier.

Il governo bernese da parte sua non si è sbilanciato, limitandosi ad affermare di aver preso nota della sorpresa delle autorità giurassiane e dei loro sforzi per mettere un punto alla vicenda.

