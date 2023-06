Riciclati 90'000 tonnellate di materiale elettronico

È importante non gettare in nessun caso gli apparecchi nei rifiuti domestici, neppure quelli piccoli. © Keystone / Gaetan Bally

Nel 2022, gli svizzeri e le svizzere hanno consegnato in media 10,23 chili di apparecchi elettrici ed elettronici a persona da riciclare attraverso il sistema SENS. Ciò rappresenta un volume totale di 89’960 tonnellate.

06 giugno 2023

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

L'anno scorso, la fondazione privata SensLink esterno ha raccolto 89’960 tonnellate di rifiuti elettronici attraverso il suo sistema di ritiro. I dispositivi dismessi sono stati smontati, i materiali di valore sono stati riciclati e i componenti tossici sono stati smaltiti correttamente.

Ciò rappresenta 10,2 chili di rifiuti elettronici per persona, precisa la fondazione Sens. Questa cifra è diminuita del 2% rispetto all'anno prima: “durante la pandemia, la Svizzera ha registrato forti vendite di elettrodomestici nuovi, il che spiega il livello record delle nostre entrate", spiega Pasqual Zopp, direttore di SENS eRecycling. "Oggi la situazione sta gradualmente tornando alla normalità. È una tendenza che stiamo riscontrando anche in termini di volume di elettrodomestici raccolti. Perché ciò che non viene acquistato non viene sostituito. Di conseguenza, meno apparecchi finiscono nel nostro sistema di raccolta", aggiunge Pasqual Zopp.

Le quasi 90’000 tonnellate di rifiuti comprendono 37’167 tonnellate di elettrodomestici, 30’386 tonnellate di elettronica, 20’508 tonnellate di frigoriferi e condizionatori, 3’278 tonnellate di apparecchi per l'illuminazione e 936 tonnellate di pannelli fotovoltaici. Inoltre, nel 2022 la Fondazione ha sviluppato una piattaforma di economia circolare e ha creato partnership per nuove soluzioni per le pompe di calore e le sigarette elettroniche.

I costi di riciclaggio dei rifiuti elettronici sono coperti da una tassa di riciclaggio applicata al momento dell'acquisto. I consumatori non pagano nulla quando restituiscono le apparecchiature usate a un centro di raccolta o a un negozio.