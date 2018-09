In particolare, l'Ue ha sempre considerato la regola degli 8 giorni, e la cauzione che le ditte estere devono depositare quando intendono inviare lavoratori distaccati in Svizzera, "contraria all'accordo sulla libera circolazione delle persone", ha ricordato Cassis. Su questo punto Bruxelles non pare pronta a fare concessioni.

Il Governo ha ribadito che intende continuare a trattare nell'ambito del mandato attuale per raggiungere un'intesa su tutte le questioni aperte, ha precisato il ministro ticinese, sottolineando ancora l'importanza di preservare i provvedimenti a protezione dei lavoratori in vigore in Svizzera.

Per arrivare a un accordo istituzionale, Bruxelles vuole concessioni da Berna sulle regole riguardanti i lavoratori distaccati. Per questo, la Confederazione tenterà ancora di trovare un dialogo con i sindacati, ha detto venerdì il ministro degli esteri Ignazio Cassis.

Continuano le trattative tre Berna e Bruxelles per arrivare a un accordo istituzionale, ma le regole elvetiche riguardanti i lavoratori distaccati europei restano un ostacolo. Nel frattempo il governo elvetico, come "segnale di buona volontà", ha deciso di rinnovare il contributo di coesione da 1,3 miliardi a favore dei paesi dell'Unione. Il Parlamento potrebbe esprimersi già in dicembre.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Accordo con l'UE, il governo porta avanti i negoziati 28 settembre 2018 - 20:48 Continuano le trattative tre Berna e Bruxelles per arrivare a un accordo istituzionale, ma le regole elvetiche riguardanti i lavoratori distaccati europei restano un ostacolo. Nel frattempo il governo elvetico, come "segnale di buona volontà", ha deciso di rinnovare il contributo di coesione da 1,3 miliardi a favore dei paesi dell'Unione. Il Parlamento potrebbe esprimersi già in dicembre. Per arrivare a un accordo istituzionale, Bruxelles vuole concessioni da Berna sulle regole riguardanti i lavoratori distaccati. Per questo, la Confederazione tenterà ancora di trovare un dialogo con i sindacati, ha detto venerdì il ministro degli esteri Ignazio Cassis. Il Governo ha ribadito che intende continuare a trattare nell'ambito del mandato attuale per raggiungere un'intesa su tutte le questioni aperte, ha precisato il ministro ticinese, sottolineando ancora l'importanza di preservare i provvedimenti a protezione dei lavoratori in vigore in Svizzera. In particolare, l'Ue ha sempre considerato la regola degli 8 giorni, e la cauzione che le ditte estere devono depositare quando intendono inviare lavoratori distaccati in Svizzera, "contraria all'accordo sulla libera circolazione delle persone", ha ricordato Cassis. Su questo punto Bruxelles non pare pronta a fare concessioni. Il miliardo di coesione, "segnale di buona volontà" Anche quale segnale psicologico, il governo svizzero ha quindi deciso oggi di rinnovare per altri dieci anni il contributo di coesione agli Stati Ue. Buona parte di questa somma verrà impiegata nei paesi dell'est europeo per promuovere soprattutto la formazione professionale, mentre una fetta degli 1,3 miliardi di franchi previsti andrà ai paesi del Sud del continente al fine di gestire il problema migratorio. Secondo il governo, il contributo fa gli interessi della Svizzera. Il Parlamento, forse già in dicembre, potrà esprimersi sull'opportunità o meno di concedere questo aiuto, ha affermato Cassis.