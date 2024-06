Record di medaglie svizzere agli europei di atletica

Tra i premiati, Dominic Lobalu, medaglia d'oro nei 10'000 metri maschili. Keystone / Jean-Christophe Bott

La Confederazione ha raccolto un numero record di riconoscimenti ai campionati europei di atletica di Roma, che si sono conclusi mercoledì.

tvsvizzera.it/mrj con agenzie

Nove medaglie, di cui quattro ori (un exploit valso alla Confederazione il quinto posto nel medagliere) e 18 piazzamenti tra i primi otto: questo il bottino che hanno portato atlete e atleti rossocrociato a casa dai campionati europei di atletica che si sono tenuti a Roma e che si sono conclusi mercoledì.

Il record precedente risale a Monaco 2022 (sei medaglie, 14 posti nella Top 8 e dodicesima posizione nel medagliere). Gli exploit, però, non si fermano qui: se in passato i titoli individuali non sono mai stati più di uno, questa volta se ne contano quattro.

Nell’arco di 20 anni, si legge sul portale RTS InfoCollegamento esterno, la Confederazione è passata dall’essere un “nessuno” a diventare una delle grandi nazioni europee dell’atletica leggera.

Per festeggiare i campioni e le campionesse, giovedì all’aeroporto di Zurigo è stato loro preparato un vero e proprio comitato di accoglienza, che ha festeggiato le loro conquiste da record.

Ai microfoni della Radiotelevisione della Svizzera italiana il responsabile Performance Sport di Swiss Athletics Philipp Bandi ha detto: “Non mi aspettavo un successo del genere. Speravo in sette medaglie, ma il fatto che siano diventate nove è ancora più bello. Siamo felicissimi di questo successo”.

