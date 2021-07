Rallentano le vaccinazioni in Svizzera

L'obiettivo della Confederazione di raggiungere una quota di vaccinati dell'80% è ancora molto lontano. Keystone / Pablo Gianinazzi

Rispetto alla settimana precedente, il ritmo delle vaccinazioni in Svizzera è diminuito del 12%. Le dosi somministrate nella settimana dal 28 giugno al 4 luglio sono state 474'027. In media, nella Confederazione vengono effettuate 67'718 vaccinazioni al giorno.

In totale sono state già somministrate 7'742'005 dosi di vaccino. Fino ad ora 3'272'008 persone sono state completamente vaccinate, questo significa che il 37,9 percento della popolazione ha ricevuto due iniezioni.

Per accelerare le vaccinazioni l'esperto di economia comportamentale Gerhard Fehr propone di discriminare chi non è vaccinato.

In Svizzera le dosi di vaccino ci sono ma il numero di persone che se li fa somministrare comincia a rallentare. Quasi il 40% della popolazione ha ricevuto due dosi, ma l'obiettivo di raggiungere una quota di vaccinati dell'80% è ancora lontano. E la propagazione della cosiddetta variante Delta inizia seriamente a preoccupare.

C'è allora chi vorrebbe che la Confederazione adottasse una strategia più incisiva per spingere i riluttanti a vaccinarsi, non limitandosi come finora a informare e cercare di convincere. In un'intervista al Blick, l'esperto di economia comportamentale Gerhard Fehr afferma senza mezzi termini che "queste persone possono essere convinte solo se vengono sistematicamente discriminate".

Ciò significa ad esempio che "solo coloro che sono stati vaccinati potranno andare al ristorante o a un concerto", prosegue Fehr. Un passo che le autorità svizzera finora hanno sempre rifiutato di compiere, limitandosi ad introdurre l'obbligo di presentare un certificato Covid (che può essere però domandato però anche da chi non è stato vaccinato ma che semplicemente risulta negativo a un test) per accedere a determinate manifestazioni.

Ci sono però altri modi per incentivare la gente a farsi vaccinare. Vediamo il servizio:

