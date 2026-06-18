In Svizzera si è mangiata meno raclette nel 2025, ma il 2026 promette bene

La raclette cerca il rilancio tutto l'anno Keystone-SDA

Dopo un 2025 segnato dal calo di consumi ed export, il settore della raclette registra segnali di ripresa a inizio 2026 e lancia una nuova strategia per promuovere il formaggio come prodotto per tutte le stagioni.

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Keystone-ATS

Nel 2025 la popolazione svizzera ha mangiato meno raclette, con un calo dei consumi dell’1,6%. Un’annata difficile anche per le esportazioni, frenate da un mercato esigente. Ma i primi mesi del 2026 segnano già un’inversione di tendenza, mentre il settore riorganizza la strategia per trasformare il formaggio tipico in un prodotto da gustare in tutte le stagioni.

Stando ai dati diffusi giovedì dall’associazione di categoria Raclette Suisse, il consumo privato è sceso a 7’822 tonnellate, registrando una flessione di 125 tonnellate rispetto all’anno precedente. Le esportazioni hanno subìto un arretramento ancora più marcato, perdendo 209 tonnellate (-6,1%), per un totale di 3’229 tonnellate. Malgrado il calo il volume dell’export si è comunque mantenuto vicino ai picchi storici raggiunti negli ultimi anni, con la Germania che si conferma il principale mercato di riferimento.

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La contrazione della domanda ha influenzato l’intera filiera, portando a una riduzione della produzione complessiva di 617 tonnellate (-3,6%), scesa a 16’613 tonnellate. Gli addetti ai lavori sottolineano però che il quantitativo prodotto si attesta ancora su livelli molto elevati se confrontato con la media pluriennale, a testimonianza della solidità strutturale del comparto.

Il 2026 si è aperto con segnali decisamente confortanti, nell’ottica degli operatori del ramo. Nei primi quattro mesi dell’anno la produzione è cresciuta di 114 tonnellate (+2,4%) rispetto allo stesso periodo del 2025, raggiungendo complessivamente 4875 tonnellate. Parallelamente, le esportazioni hanno segnato un incremento di 25 tonnellate, pari a un +7,8%. Raclette Suisse definisce “incoraggiante” l’avvio d’anno, che lascia presagire una possibile inversione del ciclo negativo.

Di fronte alle sfide di un contesto di mercato considerato sempre più competitivo, l’associazione – che oggi rappresenta 43 produttori – ha annunciato una riorganizzazione strategica della propria azione. L’intenzione è quella di ridurre alcune misure di marketing e promozione tradizionali per concentrare le risorse su obiettivi più mirati. In particolare, l’organismo intende rafforzare il consumo del formaggio all’interno dei confini nazionali e lavorare per posizionarlo non più come semplice piatto invernale legato alle serate sulla neve, ma come un prodotto versatile e appetibile durante tutto l’arco dell’anno. Una scommessa culturale che mira a stabilizzare la domanda e a garantire un futuro più sereno.

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