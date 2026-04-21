Quasi la metà della popolazione svizzera utilizza l’IA generativa
Secondo l'Ufficio federale di statistica, l'intelligenza artificiale generativa ha avuto una diffusione rapidissima in Svizzera, dove viene già utilizzata da quasi la metà della popolazione per creare contenuti.
Quasi la metà della popolazione in Svizzera utilizza l’intelligenza artificiale generativa per creare testi, immagini, video o canzoni. È quanto emerge dai dati dell’Ufficio federale di statistica.
I risultati della rivelazione Omnibus 2025 sull’utilizzo d’internet hanno confermato che nessuna tecnologia digitale si è diffusa tra la popolazione con la stessa rapidità dell’intelligenza artificiale generativa (IA), si legge in un comunicato pubblicato martedì dall’Ufficio federale di statistica (UST).
A tre anni dalla sua introduzione su internet, quasi la metà della popolazione svizzera (47%) dichiara di utilizzare l’IA generativa. Nel confronto europeo, la Svizzera si colloca al terzo posto, dietro ai leader Norvegia e Danimarca.
All’inizio di aprile, un sondaggio del servizio di comparazione Comparis aveva rivelato che il 76% della popolazione adulta in Svizzera utilizza strumenti d’intelligenza artificiale nella vita quotidiana. L’anno precedente la percentuale era solo del 62,4%.
Secondo Comparis, i e le giovani, le persone istruite, quelle con un reddito elevato e i romandi e le romande utilizzerebbero l’intelligenza artificiale in misura particolarmente elevata. Nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 35 anni, il tasso di utilizzo secondo il sondaggio è del 90,1%, contro il 52,1% degli e delle over 56.
Anche per quanto riguarda il livello di istruzione le differenze sono notevoli: l’82,5% delle persone con un alto livello di istruzione utilizza questi strumenti, contro il 69,4% di quelle con un basso livello. Secondo il sondaggio, altrettanto evidenti sono le differenze tra le fasce di reddito alte e basse.
La rivelazione Omnibus è stata effettuata fra 3’000 persone, di età compresa fra i 15 e gli 88 anni, domiciliate in Svizzera.
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