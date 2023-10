Quasi 20 milioni di franchi per il Passo dello Spluga

La strada dello Spluga. Canton Grigioni

Il Governo dei Grigioni ha approvato il progetto di ristrutturazione di un tratto della strada che unisce Svizzera e Italia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 ottobre 2023 - 10:28

Tvsvizzera.it/tins con Keystone-ATS

La strada fra Splügen nei Grigioni e Chiavenna, in Italia, fa parte dell'Inventario delle vie di comunicazioni storiche della SvizzeraLink esterno. Il Governo grigionese ha annunciato ieri, mercoledì, che saranno investiti 18.95 milioni di franchi per allargare e mettere in sicurezza il tratto di strada fra "In da kurza Chera" e "Galerie", per una lunghezza di 2,6 chilometri.

Il cospicuo investimento risponde alla necessità di adeguare il tratto di strada alle esigenze odierne e ai requisiti di sicurezza. La carreggiata presenta deformazioni provocate dal gelo e alcuni manufatti (muri, ponti) devono essere sanati. I primi quattro tornanti che precedono il tratto interessato dal progetto, così come il segmento che va dalla fine del tratto interessato alla cima del Passo sono già stati ampliati. Le curve e la carreggiata del tratto interessato dal progetto saranno allargate fino a raggiungere 5,2 metri, pari alla larghezza massima dell'impianto esistente.