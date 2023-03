Quando la Svizzera si scoprì un paese di velisti

Per poter sidare il Tema New Zealand, Alinghi ha dovuto dapprima conquistare la Louis Vuitton Challenge Cup. Keystone / Laurent Gillieron

Vent'anni fa l'imbarcazione Alinghi vinceva la 31esima edizione della Coppa America di vela, battendo a Auckland i padroni di casa del Team New Zealand.

Così - grazie all'italo-elvetico ginevrino Ernesto Bertarelli - per la prima volta un Paese senza nemmeno un centimetro di costa marina vinceva la prestigiosa regata. Nel contempo la Svizzera scopriva di essere anche una nazione di navigatori o almeno di grandi appassionati di vela.

In migliaia si ritrovarono a guardare le regate della finale in piena notte fino a orari impossibili. La gara si teneva infatti in Nuova Zelanda, paese detentore del trofeo. Team New Zealand però nulla poté contro Alinghi: perse la finale 5 regate a zero, consegnando la Coppa America, il più antico trofeo sportivo del mondo, per la prima volta a un'imbarcazione dell'Europea continntale. Ironia della sorte, Alinghi era condotta proprio da uno skipper neozelandese, Russell Coutts.



