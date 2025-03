Quando la pubblicità inganna la popolazione la cita in giudizio

Altri sviluppi Calano le vendite della Tesla in Svizzera ma non è sempre colpa di Musk Questo contenuto è stato pubblicato al Dall'inizio dell'anno gli svizzeri acquistano meno Tesla: molti imputano questo improvviso disincanto all'impegno politico di Elon Musk, ma la realtà potrebbe essere più sfumata. Di più Calano le vendite della Tesla in Svizzera ma non è sempre colpa di Musk

Altri sviluppi Il Consiglio federale a Neuchâtel per la sua seduta ‘extra muros’ Questo contenuto è stato pubblicato al La tradizionale seduta extra muros del Consiglio federale si terrà mercoledì 9 aprile a Neuchâtel. La riunione ufficiale lascerà poi il posto a un incontro con la popolazione e le autorità cantonali e cittadine. Di più Il Consiglio federale a Neuchâtel per la sua seduta ‘extra muros’

Altri sviluppi Crescono in Svizzera i debitori privati che non pagano le fatture Questo contenuto è stato pubblicato al È in aumento il numero di debitori privati adulti che non riescono a far fronte ai loro impegni. Di più Crescono in Svizzera i debitori privati che non pagano le fatture

Altri sviluppi Il meglio dell’orologeria svizzera in esposizione a Ginevra Questo contenuto è stato pubblicato al Prende avvio martedìo a Ginevra il salone orologiero Watches and Wonders: alla manifestazione che si tiene nei padiglioni del Palexpo sono presenti 60 marchi. Di più Il meglio dell’orologeria svizzera in esposizione a Ginevra

Altri sviluppi Aumentano in Svizzera i casi di tratta di esseri umani Questo contenuto è stato pubblicato al È in aumento in Svizzera il numero di vittime della tratta di donne che necessitano di un alloggio sicuro. Secondo il Servizio specializzato in materia (FIZ), nel 2024 sono state ospitate 51 persone per un totale di 5677 notti. Di più Aumentano in Svizzera i casi di tratta di esseri umani

Altri sviluppi La Svizzera invia aiuti in Myanmar dopo il devastante terremoto Questo contenuto è stato pubblicato al Il Myanmar ha accettato l'offerta di aiuto della Svizzera dopo il terremoto che ha colpito la regione. Berna ha messo a disposizione dell'ONU tre esperti del Corpo svizzero di aiuto umanitario. Di più La Svizzera invia aiuti in Myanmar dopo il devastante terremoto

Altri sviluppi Giro di vite su asilo e rafforzamento della difesa, i temi dell’UDC Questo contenuto è stato pubblicato al L'assemblea generale dell'UDC è stata l'occasione per ribadire alcuni concetti centrali per la politica del partito, in particolare in materia di asilo, sicurezza e difesa. Di più Giro di vite su asilo e rafforzamento della difesa, i temi dell’UDC

Altri sviluppi I Verdi difendono migranti, ambiente e diritti umani Questo contenuto è stato pubblicato al Tutela dei diritti dei migranti, opposizione al nucleare e a un accordo di libero scambio che non rispetti l'ambiente e i lavoratori. Sono questi i cardini della politica entro cui intendono muoversi i Verdi. Di più I Verdi difendono migranti, ambiente e diritti umani

Altri sviluppi Terremoto in Myanmar, aiuti anche dalla Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Swissaid ha stanziato 500'000 franchi quale sostegno urgente per il Myanmar, colpito venerdì da un terremoto devastante. Helvetas ha da parte sua sbloccato 100'000 franchi. Anche la Confederazione offre il suo aiuto. Di più Terremoto in Myanmar, aiuti anche dalla Svizzera