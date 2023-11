Quali sono i principali freni all'acquisto di un'auto elettrica?

L'assenza di una stazione di ricarica a casa scoraggia molte persone dall'acquistare un'auto elettrica. Keystone/gaetan Bally

Prezzo e disponibilità delle stazioni di ricarica: sono queste le principali ragioni per cui in Svizzera non si acquista un'auto elettrica.

"La disposizione della popolazione all’acquisto di un’auto elettrica è ancora presente come prima per la maggior parte della popolazione, tuttavia non più nella stessa misura che gli anni scorsi", scriveLink esterno mercoledì il Touring Club Svizzero, presentando il Barometro dell'elettromobilità 2023, elaborato dall'istituto gfs.bern.

Nel dettaglio, il motivo principale per cui non si acquista una vettura elettrica è l'assenza di una stazione di ricarica a casa (65% delle 1'004 persone intervistate, +3 punti rispetto al barometro dello scorso anno).

Altri motivi che frenano l'acquisto sono il prezzo (41%, +1) e l'insicurezza in merito al sufficiente numero di stazioni pubbliche di ricarica (34%, +1). Il criterio dell'autonomia delle auto elettriche ha invece perso importanza (34%, -1).

Solo l'11% afferma invece di rimandare l'acquisto di una vettura elettrica a causa della scarsità di energia elettrica e del conseguente aumento dei prezzi dell'elettricità. Per quasi quattro quinti degli intervistati (78%, +5) i prezzi di corrente e carburanti non influiscono sulle loro decisioni.

Il motivo principale che spinge all'acquisto di un'auto elettrica è invece la sostenibilità ambientale (47%). Tale argomento è però in perdita di velocità (-6 punti).

Lo studio mostra inoltre che, nonostante un leggero calo, la maggioranza della popolazione continua ad essere favorevole alle sovvenzioni da parte dello Stato delle stazioni di ricarica (55%, -2). Anche le deduzioni fiscali per veicoli a basse emissioni sono viste di buon occhio (56%, -5), ma in questo caso il consenso è diminuito maggiormente.