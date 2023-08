Quali sono i nomi più gettonati in Svizzera?

Vi sono forti probabilità che si chiami Emma, Mia o Sofia. © Keystone / Gaetan Bally

L'Ufficio federale di statistica (UST) ha pubblicato martedì la sua ormai tradizionale lista dei nomi più in voga tra i bebè. A livello nazionale i preferiti sono Noah ed Emma.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 agosto 2023 - 11:13

Il tempo passa, ma le mode (o le preferenze) mutano un po' meno rapidamente. Come negli anni scorsi i nomi più gettonati dai genitori in SvizzeraLink esterno sono più o meno sempre gli stessi: nell'ordine Noah, Liam e Matteo tra i maschi ed Emma, Mia e Sofia tra le femmine.

Tra i maschi, la hit parade è la stessa dal 2020, mentre tra le femmine Emma ha scalzato Mia dalla prima posizione che occupava l'anno scorso.

I nomi Solea per le ragazze e Lior per i ragazzi sono quelli che hanno guadagnato più posizioni nella classifica dei preferiti, rileva ancora l'UST. Ne hanno guadagnate rispettivamente 241 e 160 tra il 2021 e il 2022. Nello stesso periodo, il nome femminile di Kiara e quello maschile di Gino presentano la perdita di consensi più vertiginosa, in calo rispettivamente di 82 e 66 posizioni. E per concludere, Inaya, Isaac e Romeo appaiono nella top 100 dei nomi dei neonati per la prima volta.

Le preferenze variano naturalmente tra una regione linguistica e l'altra. Nella Svizzera italiana, i nomi preferiti sono Leonardo, Liam e Alessandro tra i maschi e Sofia, Aurora e Emily tra le femmine

Müller, da Silva, Bernasconi e Caduff

Fra i cognomi più comuni nella popolazione residente permanente la spuntano Müller, Meier e Schmid. Ma nonostante i Müller siano 53'410 rappresentano solo lo 0,6% della popolazione totale della Svizzera (8,8 milioni).

Müller è il cognome più diffuso nella Svizzera tedesca con 49'459 persone, mentre nella Svizzera francese è da Silva con 10'165. Per quanto riguarda la Svizzera italiana domina Bernasconi con 2'293 persone e nella Svizzera romancia Caduff con 233.

La Confederazione vanta una grande varietà di cognomi, indica l'UST. In totale ci sono più di mezzo milione di cognomi diversi, tenendo conto che le diverse grafie vengono conteggiate separatamente.