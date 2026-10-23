Prima neve, chiusi in anticipo San Gottardo e San Bernardino

Viabilità alpina già in modalità invernale Keystone-SDA

Le condizioni meteorologiche invernali hanno portato alla chiusura anticipata di importanti collegamenti stradali alpini come il San Gottardo e il San Bernardino, anche se altri valichi rimangono per ora transitabili.

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Keystone-ATS

L’inverno si fa sentire sulle Alpi e costringe alla chiusura anticipata di importanti collegamenti stradali. Tra i passi già interdetti al traffico figurano il San Gottardo e il San Bernardino, segnala il Touring Club Svizzero (TCS) sul proprio portale dedicato alla viabilità.

Le precipitazioni e le condizioni meteorologiche invernali hanno anticipato la chiusura di diverse strade che, negli anni normali, vengono sbarrate tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Per alcuni valichi non è stata indicata una data di riapertura. È il caso del San Gottardo, del San Bernardino, della Nufenen (Novena), del Grimsel e del Susten, chiusi per motivi di sicurezza, secondo le informazioni del TCS. Per altre strade alpine si tratta invece d’interruzioni temporanee: la Furka, per esempio, risulta non percorribile solo fino a lunedì, salvo eventuali aggiornamenti delle autorità competenti.

Malgrado le prime chiusure, una parte consistente della rete stradale alpina è ancora transitabile. Tra gli itinerari che risultano aperti figurano l’Albula e la Flüela, importanti collegamenti verso l’Engadina, oltre alla Forcola di Livigno, al Bernina, allo Julier (Giulia) e al Forno. Per alcuni di questi assi la chiusura stagionale è normalmente prevista più avanti, mentre altri vengono mantenuti aperti durante tutto l’anno, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

La situazione può cambiare rapidamente con l’evoluzione della meteo. Agli automobilisti in transito nelle regioni alpine il TCS consiglia quindi di verificare gli aggiornamenti sulla viabilità prima di mettersi in viaggio.

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