Previdenza vecchiaia: le donne percepiscono circa 800 franchi in meno degli uomini

Le donne continuano a essere nettamente svantaggiate rispetto agli uomini per quanto riguarda la previdenza professionale. È quanto emerge dai dati pubblicati venerdì dall'Ufficio federale di statistica.

Nel 2022 la rendita mediana per le donne del cosiddetto secondo pilastro era di 1'217 franchi, quasi il 40% in meno rispetto ai 2077 franchi degli uomini.

Per quanto riguarda i versamenti in capitale delle casse pensioni e le prestazioni di libero passaggio, l'importo mediano era di 153'564 franchi per gli uomini e 65'622 franchi per le donne, stando alla statistica delle nuove rendite realizzata dall'Ufficio federale di statistica (UST) e incentrata sulla previdenza professionale.

Queste differenze "possono essere ricondotte in particolare ai diversi percorsi professionali intrapresi dai due sessi. È infatti più frequente che le donne interrompano la propria attività professionale o che lavorino a tempo parziale, sostanzialmente per ragioni familiari". Il divario salariale, inoltre, si ripercuote direttamente sulle prestazioni di previdenza professionale, afferma l'UST.

Preferenza per la rendita

Tra le persone che hanno beneficiato per la prima volta di prestazioni nel 2022, il 44% ha percepito una rendita, il 37% capitale e il 19% una combinazione dei due.

Esistono chiare differenze di genere tra chi ha scelto la rendita. L'importo mediano per le donne era infatti inferiore di quasi il 40% rispetto a quello degli uomini. La differenza tra i sessi è evidente anche per chi ha ricevuto una combinazione di pensione e capitale: la pensione mediana per gli uomini è stata di 2035 franchi, contro i 1192 franchi delle donne.

Per quanto riguarda le prestazioni in capitale del secondo pilastro, quelle percepite dopo aver raggiunto l'età legale di pensionamento risultano le più elevate sia per le donne che per gli uomini (mediana rispettivamente 81'897 e 180'839 franchi). Anche chi ha deciso di ritirare il capitale prima del raggiungimento dell'età legale di pensionamento ha a disposizione una somma superiore a quella di chi ha fatto la stessa scelta all'età di pensionamento: 159'164 franchi contro 143'046 franchi per gli uomini e 63'257 franchi contro 61'055 franchi per le donne.