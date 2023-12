Preoccupante livello di fiumi e laghi in Romandia

Il lago di Neuchâtel è sorvegliato speciale in queste ore poiché è a rischio di esondazione. © Keystone / Jean-christophe Bott

Le forti precipitazioni degli scorsi giorni hanno fatto salire il livello di specchi e corsi d'acqua romandi a un livello preoccupante.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 dicembre 2023 - 15:30

tvsvizzera.it/mrj

Nella Svizzera romanda continua a preoccupare il livello di fiumi e laghi. Il lago di Neuchâtel è un sorvegliato speciale in queste ore poiché è a rischio di esondazione. Inquieti anche diversi agricoltori i cui campi si sono trasformati in veri e propri stagni: i suoli, saturi di acqua, non riescono più a drenare.

È il caso del contadino vodese Joël Bonny , che ai microfoni della Radiotelevisione della Svizzera italiana RSI spiega che le patate che coltiva "sono sott’acqua da giorni, sono molli e marciranno. Non si può fare niente". Dal 13 ottobre fino a oggi, spiega, ha smesso di piovere solo per quattro giorni. Anche se la maggior parte della raccolta è stata conclusa, ci saranno comunque delle perdite economiche (Bonny stima una perdita tra i 100'000 e i 200'000 franchi). Ci si aspetta inoltre un aumento dei prezzi a causa del raccolto ridotto. Un problema che "non riguarda solo la Svizzera, ma tutta l'Europa".

Come districarsi, quindi, tra periodi di siccità alternati a periodi di precipitazioni sovrabbondanti causati dai cambiamenti climatici in corso? "La soluzione è evolvere, adottando nuove tecniche di produzione, come per esempio iniziare a lavorare nei campi prima di quanto abbiamo fatto finora".

