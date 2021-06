Premiata la rinaturalizzazione partecipativa argoviese

Il Naturama Aargau ha vinto la prima edizione del Premio Binding per la biodiversità. Vediamo i dettagli del progetto nel servizio della Radiotelevisione svizzera.

Il museo di storia naturale ed ecologia di Aarau, nel canton Argovia, è stato ricompensato per la sua iniziativa di rinaturalizzazione dello spazio pubblico e privato. Vi prendono parte una quindicina di comuni e conta più di 250 partecipanti.

Premio Binding per la biodiversità

Del valore di 100'000 franchi, il Premio Binding per la biodiversità è la più alta distinzione svizzera per la protezione della natura. Ricompensa progetti di promozione della diversità degli habitat, delle specie e delle risorse genetiche, così come la loro interazione. L'accento è messo sullo spazio urbano.

Dal 1987 al 2016, la fondazione Sophie et Karl Binding ha consegnato ogni anno il Premio Binding per la gestione esemplare della foresta. Suo "successore", il nuovo riconoscimento per la biodiversità è stato introdotto nel 2021. Un vincitore sarà decretato ogni anno.

