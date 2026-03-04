Guy Parmelin esprime solidarietà per Bahrein e Oman

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Keystone-SDA

Discutendo della situazione in Medio Oriente con i leader di Bahrein e Oman, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha espresso la solidarietà svizzera, ha offerto il sostegno per una mediazione e ha ribadito la necessità di un ritorno alla diplomazia per proteggere i civili.

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha discusso della situazione in Medio Oriente con il re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa e con il sultano dell’Oman Haytham bin Tariq. Il ministro dell’economia ha espresso solidarietà a nome della Svizzera.

Oltre a questo, Parmelin ha offerto il sostegno della Confederazione per eventuali sforzi di mediazione, si legge in un post pubblicato mercoledì sul social X. Gli attacchi, spesso contro la popolazione civile, mostrano che è indispensabile tornare alla via diplomatica. Questo per evitare ulteriori vittime inutili.

Contenuto esterno I discussed the situation in the #MiddleEastCollegamento esterno with the King of Bahrain, Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa, and the Sultan of Oman, Haitham bin Tariq. On behalf of Switzerland, I expressed our solidarity and offered our support for possible mediation efforts. — Guy Parmelin (@ParmelinG) March 4, 2026 Collegamento esterno

Già domenica il presidente della Confederazione si era espresso sulla piattaforma, dicendosi profondamente preoccupato per gli eventi in Medio Oriente. La stessa sera ha avuto uno scambio con rappresentanti di Emirati arabi uniti, Giordania e Kuwait.

Parmelin aveva ribadito la richiesta ufficiale della Svizzera alle parti in conflitto di rispettare senza restrizioni il diritto internazionale. In particolare, ha invitato a proteggere i civili e le infrastrutture civili, tornando alla diplomazia.

