Parmelin e Pfister si congratulano con la Nazionale

il consigliere federale Martin Pfister allo stadio di Kansas City. Keystone / Peter Klaunzer

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il ministro dello sport Martin Pfister si sono congratulati con la nazionale svizzera di calcio dopo l'eliminazione dai Mondiali.

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Keystone-ATS

“Grazie mille per le emozioni regalateci e un enorme complimento a tutti”, ha scritto il consigliere federale Guy Parmelin sulla piattaforma X.

Nonostante la delusione, ciò che rimarrà soprattutto impresso nella memoria è una competizione straordinaria e una squadra affiatata che ha entusiasmato l’intera Svizzera, ha scritto il presidente della Confederazione questa mattina.

Simile il messaggio del capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Martin Pfister: anche se l’eliminazione dai Mondiali fa male, la Nazionale ha scritto una pagina di storia del calcio svizzero raggiungendo i quarti di finale, ha scritto a sua volta su X. “Per questo la squadra merita grande rispetto e i nostri più sentiti ringraziamenti”.

Pfister ha assistito allo stadio di Kansas City ai quarti di finale fra Svizzera e Argentina. La squadra di Murat Yakin ha perso 1-3 ai supplementari contro l’Argentina, campione del mondo uscente.

Anche alcuni membri delle Camere federali hanno espresso la propria opinione sulla piattaforma di microblogging. La consigliera agli Stati lucernese Andrea Gmür-Schönenberger (Centro) ha ad esempio ‘twittato’: “La nostra Nazionale, che eroi! Grazie per questi Mondiali sensazionali!”

“Una fine amara. Bravi”, ha commentato Elisabeth Schneider-Schneiter (Centro/BL). “Grazie per questa favola di piena estate, cara Nazionale svizzera”, ha scritto Patrick Hässig, consigliere nazionale zurighese dei Verdi-liberali.

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