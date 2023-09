Orologi: dopo il Moonswatch arriva la collezione oceanica

Uno dei modelli del nuovo orologio frutto della collaborazione tra Swatch e Blancpain. Swatch

Sulla falsariga dell'operazione realizzata con Omega con il Moonswatch, orologio ispirato a quello portato dagli astronauti sulla Luna, il marchio Swatch lancia un'altra collezione dedicata agli oceani in collaborazione questa volta con la manifattura di lusso Blancpain.

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 settembre 2023 - 13:29

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

Swatch ha rivelato giovedì i contorni del nuovo prodotto, che sarà lanciato sabato 9 settembre: si chiama Bioceramic Scuba Fifty Fathoms e ricorda l'orologio subacqueo Fifty Fathoms di Blancpain. Ciascuno dei cinque modelli porta il nome di un grande mare: Arctic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean e Antarctic Ocean.

La collezione Moonswatch è andata a ruba e la clientela non ha esitato ad attendere ore per poter acquistare l'oggetto del desiderio, come qui a Zurigo il 6 marzo scorso. © Keystone / Ennio Leanza

La novità è stata accolta positivamente dai mercati: in borsa l'azione al portatore Swatch guadagnava in mattinata circa l'1,5%, in un settore che generalmente marcia sul posto. Da inizio gennaio il titolo ha perso il 6%, in particolare sulla scia dei timori per la tenuta della congiuntura della Cina, mercato essenziale per la società, mentre sull'arco di tre anni la performance rimane positiva (+24%).

Blancpain ha radici che risalgono nel tempo: il marchio è stato infatti fondato del 1735 da Jehan-Jacques Blancpain. Oggi l'impresa, che fa parte del gruppo Swatch, ha sede a Paudex, nel Canton Vaud. Molto noto è lo slogan che circolava negli anni '90: "Dal 1735 non è mai esistito un orologio al quarzo Blancpain. E non esisterà mai". Blancpain è inoltre conosciuta per i suoi orologi erotici: una tradizione libertina dei secoli passati che è stata ripresa dagli anni '80.

Da parte sua il gruppo Swatch è l'azienda produttrice di orologi più importante del pianeta in termini di articoli finiti immessi sul mercato. Gestisce 17 marchi e dà lavoro a quasi 33'000 persone nel mondo. La società è stata fondata da Nicolas Hayek (1928-2010), imprenditore di origini libanesi, nato e cresciuto a Beirut e trasferitosi nel 1949 con la sua famiglia in Svizzera. Suo figlio Nick Hayek è attualmente amministratore delegato del gruppo, mentre la sorella Nayla Hayek è presidente del consiglio d'amministrazione. Nel 2002 Swatch ha realizzato un fatturato di 7,5 miliardi di franchi.