Oggi in Svizzera

Il consigliere federale e ministro dell’ambiente Albert Rösti si rivolge ai media durante una conferenza stampa sull’ondata di caldo e la siccità in Svizzera, tenutasi presso il Centro media di Palazzo federale a Berna il 26 agosto 2026.

A seguito di un’estate con temperature da record e una siccità prolungata, mercoledì il Consiglio federale ha annunciato una serie di misure per affrontare le conseguenze dei fenomeni meteorologici estremi .

Dopo i colloqui di settembre con i rappresentanti del settore agricolo, il Governo ha concordato sulla necessità di maggiori investimenti in sistemi d’irrigazione e bacini di ritenzione idrica. Aveva già approvato un aumento una tantum di 54 milioni di franchi per i prestiti senza interessi, al fine di aiutare le aziende agricole che affrontano carenze di liquidità causate dalla siccità.

Una delle principali iniziative è l’istituzione di un centro di competenza all’interno dell’Ufficio federale della sanità pubblica per proteggere la popolazione dai rischi per la salute legati al caldo e al clima. Altre misure includono ricerche supplementari sulla salute degli animali e sulla sicurezza alimentare, un migliore monitoraggio dei decessi e dei ricoveri ospedalieri legati al caldo e lo sviluppo di mappe nazionali del calore e di scenari meteorologici estremi da parte di MeteoSvizzera.

Tuttavia, le misure hanno suscitato critiche. Il piano si basa in gran parte sull’informazione, su incentivi finanziari e sulla cooperazione tra autorità federali e cantonali, piuttosto che su misure vincolanti per la protezione del clima, scrive il Tages-Anzeiger.

La consigliera nazionale del Partito socialista (PS) Gabriela Suter ha accolto con favore le misure di diagnosi precoce e di adattamento, ma ha criticato la mancanza d’impegni concreti. “La prossima ondata di caldo non aspetterà le conclusioni del Governo federale”, ha dichiarato al quotidiano.