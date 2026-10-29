Oggi in Svizzera
Care lettrici e cari lettori,
dopo un'estate di caldo estremo e siccità prolungata – condizioni che persino il ministro dell'ambiente Albert Rösti ha ammesso lo hanno colto di sorpresa – il Governo svizzero ha presentato una serie di misure per far fronte alle conseguenze. Le voci critiche sostengono però che i piani siano privi d’impegni concreti e non sufficientemente vincolanti per affrontare le future sfide climatiche.
Saluti soleggiati da Berna,
A seguito di un’estate con temperature da record e una siccità prolungata, mercoledì il Consiglio federale ha annunciato una serie di misure per affrontare le conseguenze dei fenomeni meteorologici estremi.
Dopo i colloqui di settembre con i rappresentanti del settore agricolo, il Governo ha concordato sulla necessità di maggiori investimenti in sistemi d’irrigazione e bacini di ritenzione idrica. Aveva già approvato un aumento una tantum di 54 milioni di franchi per i prestiti senza interessi, al fine di aiutare le aziende agricole che affrontano carenze di liquidità causate dalla siccità.
Una delle principali iniziative è l’istituzione di un centro di competenza all’interno dell’Ufficio federale della sanità pubblica per proteggere la popolazione dai rischi per la salute legati al caldo e al clima. Altre misure includono ricerche supplementari sulla salute degli animali e sulla sicurezza alimentare, un migliore monitoraggio dei decessi e dei ricoveri ospedalieri legati al caldo e lo sviluppo di mappe nazionali del calore e di scenari meteorologici estremi da parte di MeteoSvizzera.
Tuttavia, le misure hanno suscitato critiche. Il piano si basa in gran parte sull’informazione, su incentivi finanziari e sulla cooperazione tra autorità federali e cantonali, piuttosto che su misure vincolanti per la protezione del clima, scrive il Tages-Anzeiger.
La consigliera nazionale del Partito socialista (PS) Gabriela Suter ha accolto con favore le misure di diagnosi precoce e di adattamento, ma ha criticato la mancanza d’impegni concreti. “La prossima ondata di caldo non aspetterà le conclusioni del Governo federale”, ha dichiarato al quotidiano.
Quasi una persona su due in Svizzera avrebbe difficoltà a mantenere il proprio tenore di vita dopo soli tre mesi senza entrate. È quanto emerge da uno studio della Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW).
Sebbene l’82% delle persone intervistate risparmi almeno occasionalmente, il 15% non dispone di riserve liquide sufficienti a coprire le proprie spese in assenza di reddito, mentre un altro 30% potrebbe farcela solo per un periodo da uno a tre mesi. Al contrario, il 23% ha risparmi sufficienti a mantenere il proprio standard di vita per più di un anno.
“Risparmiare regolarmente non significa necessariamente che un’economia domestica sia sufficientemente preparata a una perdita di reddito”, spiega l’esperta della ZHAW Selina Lehner. Ciò che conta è la quantità di denaro immediatamente disponibile in caso di emergenza.
L’aumento dei costi fissi, tra cui affitti e premi dell’assicurazione malattia, rappresenta la principale preoccupazione finanziaria, citata dal 22% di chi ha risposto al sondaggio. Queste spese ricorrenti mettono sotto pressione soprattutto le famiglie con risparmi limitati.
La tensione finanziaria è già evidente: quasi una persona su quattro (24%) ha chiesto prestiti nell’ultimo anno, mentre il 29% ha segnalato difficoltà a pagare le tasse puntualmente almeno una volta negli ultimi cinque anni.
Lo studio, basato su un sondaggio condotto a giugno su 963 persone, ha anche rivelato un divario tra la soddisfazione generale per la vita, con una media di 7,2 su 10, e quella per le proprie finanze, ferma a 5,6.
La Catena della Solidarietà, braccio umanitario della Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR), ha lanciato oggi una campagna di raccolta fondi per la popolazione del Sudan dilaniata dalla guerra. Guy Parmelin, che quest’anno detiene la presidenza di turno della Confederazione, ha inaugurato la Giornata nazionale di solidarietà come ospite della Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF.
“La sofferenza di queste persone mi tocca profondamente, soprattutto se penso a quanti bambini e bambine stanno soffrendo; non hanno alcuna responsabilità in questa guerra e vengono derubati di un’infanzia spensierata”, ha dichiarato Parmelin alla SRF.
Dopo oltre tre anni di guerra, il Sudan sta affrontando una delle crisi umanitarie più gravi al mondo, secondo la Catena della Solidarietà. Più di un quarto della popolazione è stato costretto a fuggire dalla violenza, mentre il fenomeno meteorologico El Niño sta causando una siccità diffusa. Quasi 20 milioni di persone soffrono la fame e hanno urgente bisogno di aiuto.
Le organizzazioni umanitarie faticano sempre di più a reperire le risorse necessarie per fornire assistenza nella regione. Attraverso la sua campagna di raccolta fondi, la Catena della Solidarietà mira a sostenere i progetti umanitari delle sue organizzazioni partner in Sudan.
Nonostante la situazione appaia disperata, Parmelin ha sottolineato l’importanza di un sostegno continuo. “La disperazione non deve portare all’indifferenza. La Svizzera deve gestire le proprie finanze in modo responsabile e non può finanziare tutto. Ma non dobbiamo dimenticare la nostra tradizione umanitaria. È proprio nei momenti difficili che si vede cosa significhi veramente la solidarietà”.
È possibile effettuare donazioni fino alle 23:00 chiamando il numero 0800 87 07 07, online tramite il sito della Catena della SolidarietàCollegamento esterno o presso un qualsiasi ufficio postale, con la menzione “Emergenza Sudan”.
Dopo diversi anni all’estero, tornare in Svizzera può rivelarsi più destabilizzante di quanto si possa immaginare. L’ultimo episodio del podcast bilingue “Adieu, merci la Suisse” / “Ade merci, Schweiz” esplora, con un’esperta di mobilità internazionale e un’espatriata rientrata in Svizzera, le sfide culturali, emotive e amministrative di una transizione spesso sottovalutata.
Nel 2025, circa 23’000 cittadine e cittadini svizzeri sono tornati a stabilirsi nel loro Paese d’origine. Un soggiorno all’estero, anche di pochi mesi, è spesso sufficiente a trasformare una persona, al punto da causare uno “shock culturale inverso”, ovvero la sensazione di sentirsi fuori posto nella propria patria. All’euforia del ricongiungimento segue una fase più difficile, legata al lutto per il Paese che si è lasciato e per l’ambiente circostante, cambiato durante la propria assenza.
Il rientro solleva anche questioni d’identità. Chi ritorna si trova spesso fuori sincrono con le persone che lo circondano, le quali faticano a riconoscere i cambiamenti avvenuti. Dal punto di vista professionale, l’esperienza maturata all’estero non è sempre valorizzata dai datori di lavoro svizzeri.
A queste sfide psicologiche si aggiungono le complessità logistiche. Assicurazione sanitaria, fiscalità, figli e figlie: tutte queste questioni devono essere gestite contemporaneamente, in una nazione in cui ogni Cantone opera in modo diverso. Per scoprire come i nostri ospiti hanno vissuto il loro rientro e a cosa prestare attenzione, ascoltate l’ultimo episodio.
Foto del giorno
Alberi colorati nel cortile di un complesso residenziale a Fällanden, nel canton Zurigo, fotografati martedì 27 ottobre 2026.
Tradotto dall’inglese e verificato da Marija Milanovic
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