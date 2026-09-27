Oggi in Svizzera: speciale votazioni

La guerra in Ucraina e la ripresa delle sanzioni europee nei confronti della Russia hanno rimesso la neutralità elvetica al centro del dibattito politico, riesumando un concetto che sembrava ormai relegato ai libri di storia. Oggi il popolo ha ribadito che la neutralità è uno strumento che deve evolvere. Il Governo deve porter disporre di un margine di manovra per adattarne l’applicazione agli sconvolgimenti geopolitici.

L’argomento del campo promotore secondo cui una neutralità rigida avrebbe conferito alla Svizzera più credibilità come fornitrice di buoni uffici e mediazione non ha funzionato. L’elettorato si è schierato dalla parte di chi, invece, sosteneva che il Paese depositario delle Convenzioni di Ginevra, accettando il testo, avrebbe dato l’impressione di trattare allo stesso modo aggrediti e aggressori, quindi privilegiando di fatto i secondi.

A pesare sul risultato, analizza Swissinfo, è stata inoltre la percezione da parte della cittadinanza del carattere pro-russo dell’iniziativa. Nonostante il campo del “sì” abbia tentato di minimizzare questo aspetto, il sostegno espresso all’iniziativa dalla portavoce del Ministero degli esteri russo Maria Zakharova all’inizio della campagna aveva già dettato il tono.

Nel rifiuto si può leggere anche la diffidenza di una parte importante del popolo nei confronti delle reali motivazioni dell’ex consigliere federale Christoph Blocher, in prima linea a difesa del testo. L’azienda che l’ha reso multimiliardario, EMS, ha continuato a fare affari in Russia anche dopo l’invasione dell’Ucraina. Oppositori e oppositrici al testo hanno insistito molto sul sospetto che più che battersi per la neutralità, Blocher stesse lottando solo per i suoi interessi economici.