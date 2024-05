Oggi finiscono le risorse naturali a disposizione della Svizzera

Rispetto agli anni 2000, dove la Svizzera sfruttava fino a tre pianeti e mezzo, la situazione è cambiata: consumiamo una “Terra” in meno.

Il 27 maggio è l’Over Shoot Day per la Svizzera: se tutti i Paesi consumassero come la Confederazione, le risorse prodotte dal pianeta in un anno finirebbero questo lunedì. A indicarlo è l’ONG Global Footprint Network.