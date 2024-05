Niente più “incidenti di persona” per le Ferrovie federali svizzere

I suicidi sui binari sono rari, ma le FFS vogliono ridurre ancora di più il rischio di emulazione. KEYSTONE/KEYSTONE/GAETAN BALLY

Il termine che si riferisce ai suicidi avvenuti sui binari verrà sostituito da un generico "evento legato a una causa esterna". Per evitare il rischio di emulazione, scrivono le FFS.

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

A chi prende regolarmente il treno in Svizzera è probabilmente già capitato di dover scendere dal convoglio a causa di un “incidente di persona”. È con questo termine, infatti, che le Ferrovie federali svizzere (FFS) da anni si riferiscono ai suicidi avvenuti sui binari.

In futuro, però, non capiterà più: l’ex regia federale ha deciso di eliminare questa espressione e si limiterà a un generico “evento legato a una causa esterna”. A partire dal primo luglio, questo termine verrà utilizzato ogni volta che all’origine di un disagio non ci sarà un problema tecnico o un fenomeno naturale.

Evitare l’effetto di emulazione

La scelta, indicano le FFS sul loro sitoCollegamento esterno, è stata fatta per evitare il più possibile l’effetto di emulazione dei suicidi. Incidenti che, precisa il comunicato, rappresentano solo una minoranza degli eventi.

L’espressione non scomparirà però del tutto: la formula “incidente di persona” rimarrà unicamente nelle comunicazioni vocali a bordo dei treni direttamente interessati, ma sparirà dai tabelloni e dagli annunci nelle stazioni.

Il termine “eventi legati a una causa esterna” sarà impiegato in diverse situazioni. Fra queste, la presenza di persone o animali sui binari, le collisioni con animali o gli interventi di polizia.