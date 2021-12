Niente neve e temperatura in aumento per Capodanno

La neve caduta copiosamente a inizio dicembre è ormai solo un ricordo... Keystone / Alessandro Della Valle

MeteoSvizzera segnala temperature molto miti per fine anno: clima soleggiato e 15 gradi da giovedì sono i punti forti per l'ultima settimana dell'anno.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 dicembre 2021 - 20:03

A fine anno avremo temperature miti e la neve si dovrà cercare altrove. Infatti, se a sud delle Alpi non abbiamo avuto un bianco Natale, anche le prospettive per Capodanno non sembrano prevedere un manto bianco come nel giorno dell’Immacolata. Anzi, le temperature saranno molto alte per il periodo, al punto che MeteoSvizzeraLink esterno parla di "ondata di caldo" per gli ultimi giorni 2021, che potrebbe portare pure a qualche record.

La settimana inizia lunedì 27 dicembre con qualche possibile precipitazione sparsa dal pomeriggio e temperature massime sui 7 gradi, ma da martedì il tempo sarà sempre più soleggiato e il mercurio inizierà a salire. E se tra quest’oggi e mercoledì la colonnina guadagnerà un grado ogni 24 ore, giovedì si arriverà a ben 15 gradi, con un clima che MeteoSvizzera sottolinea come “molto mite”.

La tendenza nei giorni successivi non cambierà, con San Silvestro che dovrebbe offrire sole e ancora 15 gradi e i primi giorni del 2022 sempre caratterizzati da tempo bello e ben poco invernale. Le temperature infatti saranno superiori alle norme stagionali grazie all'alta pressione che resterà inchiodata in pianta stabile sull'Europa occidentale.

