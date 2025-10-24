Nessun caso per ora di aviaria in Svizzera

L'influenza aviaria si sta diffondendo in Germania in una misura sino ad oggi sconosciuta. Keystone / Gian Ehrenzeller

Dopo l'ondata di influenza aviaria scoppiata in Germania l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) monitora attentamente la situazione. Col passaggio degli uccelli migratori vanno previsti casi anche nei confini elvetici.

2 minuti

Keystone-ATS

Se la situazione epidemica lo dovesse richiedere, l’USAV adotterà le necessarie misure di protezione del pollame in collaborazione coi Cantoni, ha dichiarato l’autorità contattata dall’agenzia Keystone-ATS.

Lo scopo delle misure è in particolare quello di evitare contatti fra gli animali selvatici e quelli da allevamento. Da non sottovalutare anche l’importante dei fattori igienici, come la frequente disinfezione delle mani.

Gli allevatori di pollame e altri volatili sono invitati a rimanere vigili e segnalare immediatamente situazioni sospetti come malattie o decessi eccessivi, calo della produzione di uova o diminuzione dell’assunzione di acqua e mangime.

Migliaia di gru morte in Germania

L’influenza aviaria si sta diffondendo in Germania in una misura sino ad oggi sconosciuta. Il Friedrich Loeffler Institut (Fli), preposto a tutelare la salute animale, ha identificato il virus nella variante particolarmente contagiosa H5n1.

Fino ad oggi particolarmente colpite sono state le gru: sarebbero circa duemila gli esemplari morti. Secondo diversi organi di stampa, l’infezione sarebbe arrivata anche in alcuni allevamenti: in uno del Baden-Württemberg sarebbero stati abbattuti come misura precauzionale quindicimila esemplari di diverse specie di pollame.

In Svizzera l’ultimo caso di aviaria risale allo scorso febbraio.

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative