Nel 2023 gli affitti in Svizzera sono aumentati del 4,7%

L'anno scorso i canoni di locazione nella Confederazione hanno registrato la crescita più importante negli ultimi 15 anni.

18 gennaio 2024

Dal 2009, ovvero da quando il portale di annunci immobiliari Homegate e la ZKB, la banca cantonale di Zurigo, elaborano il loro indice sui costi degli affitti in Svizzera, non era mai stato registrato un aumento così marcato (+4,7%) come l'anno scorso.

L'andamento, che interessa tutti i cantoni, è dovuto alla combinazione di scarsa attività edilizia e aumento della domanda: da un lato, infatti, l'arrivo di un alto numero di persone immigrate ha creato un'ulteriore domanda di spazio abitativo e, parallelamente, molte persone che erano interessate all'acquisto di una casa di proprietà vi hanno rinunciato a causa dell'incremento dei tassi d'interesse sui mutui. Dato che queste persone hanno preferito prolungare il contratto di affitto, si è venuta a creare una carenza di appartamenti liberi.

I cantoni che hanno accusato maggiormente il rincaro sono stati Svitto (+11%) e Zurigo (+8%), seguiti da Grigioni (+7%) e Sciaffusa (+6%).

Homegate non prevede miglioramenti in futuro: l'attività edilizia svizzera rimarrà indietro rispetto agli anni precedenti, poiché i progetti in cantiere sono pochi e, allo stesso tempo, i costi di costruzione rimarranno elevati. Inoltre, l'aumento dei tassi di interesse offre altre opportunità di investimento. Di conseguenza, è probabile che il costo degli affitti aumenti ulteriormente nel 2024.