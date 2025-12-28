Morto l’ex sindaco di Losanna Daniel Brélaz

Daniel Brélaz con la sua tipica cravatta con i gatti. Keystone / Alessandro Della Valle

Daniel Brélaz è morto la notte scorsa all'età di 75 anni. Il primo ecologista eletto al Consiglio nazionale e sindaco di Losanna di lunga data è deceduto per un arresto cardiaco, annuncia la famiglia.

2 minuti

Keystone-ATS

“Il suo decesso è avvenuto a causa di un arresto cardiaco improvviso, mentre era ricoverato in ospedale nel reparto di nefrologia per un problema ai reni”, ha detto all’agenzia Keystone-ATS il figlio Alexandre.

Quest’ultimo ha aggiunto che un problema cardiaco era noto, ma era stato valutato come “secondario” a questo stadio, con un intervento previsto a metà gennaio.

Una cerimonia commemorativa sarà organizzata in sua memoria presso la Cattedrale di Losanna. La data e l’ora saranno comunicate in un secondo momento.

Una lunga carriera

Nato il 4 gennaio 1950 a Losanna, Brélaz si è diplomato in matematica al Politecnico federale (EPFL) nel 1975. Diventato insegnante, si interessa alla politica tramite l’ecologia e lotta contro la costruzione di una centrale nucleare a Kaiseraugst.

Nel 1979, a meno di 30 anni, è il primo ecologista eletto in Consiglio nazionale, dove resterà fino al 1989, anno in cui verrà eletto nell’esecutivo di Losanna.

Nel 2001 è eletto sindaco, una prima per un ecologista in un’elezione diretta in una città svizzera. Resterà in carica fino al 2016. Il “gigante verde” – soprannominato così anche a causa della sua stazza – ritornerà anche in Consiglio nazionale. Alla fine è un incidente domestico con trauma cranio-cerebrale a frenare la sua carriera nel 2022.

