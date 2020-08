Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Il fiume Cassarate ingrossato dalle piogge delle ultime ore. Keystone / Francesca Agosta

Un'ondata di maltempo di particolare intensità si sta abbattendo sulla Svizzera italiana.

Nella mattinata di sabato MeteoSvizzera ha diramato un'allerta di livello massimo (grado 5) per le regioni del Bellinzonese, Alto Ticino, Moesano e Bregaglia. Non era mai successo da quando è stato introdotto questo sistema di monitoraggio meteorologico.

Secondo gli esperti gli importanti quantitativi di acqua, fino ai 150 e i 200 mm per metro quadroLink esterno che sono già caduti in diverse zone giustificano l'allarme per le prossime ore, durante le quali sono previsti temporali, raffiche di vento e pioggia, localmente anche particolarmente abbondante.

Tutto sommato circoscritti finora i danni per le forti precipitazioni che sono iniziate venerdì pomeriggio. I pompieri sono dovuti intervenire per allagamenti in alcune abitazioni e strade, in particolare ad Arogno e per cadute di alberi.

Uno smottamento ha investito una casa a Bissone, in riva al Lago Ceresio. È stata momentaneamente chiusa la dogana di Madonna di Ponte a Brissago per una frana sulla statale 34 in territorio di Oggebbio sul Lago Maggiore, così come la strada del Maloja in Bregaglia.

Ma il previsto peggioramento delle condizioni meteo - una riduzione delle precipitazioni è attesa solo nel corso della giornata di domenica - potrebbe aggravare il bilancio finale.