Mercenario svizzero ucciso nel conflitto in Ucraina

Secondo il diritto penale militare svizzero, il servizio all'estero può essere punito con una pena detentiva fino a tre anni o una multa. KEYSTONE

Un cittadino svizzero partito per combattere in Ucraina è stato ucciso durante un combattimento all'inizio dell'anno.

1 minuto

Keystone-ATS

Per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa nel 2022, un mercenario svizzero è morto in prima linea in Ucraina. L’ambasciata svizzera a Kiev è stata informata del decesso dall’esercito ucraino all’inizio dell’anno, ha dichiarato stamattina a Radio SRF il responsabile dei media del Dipartimento federale degli affari esteri, Michael Steiner.

L’uomo è stato apparentemente ucciso durante un combattimento, ha aggiunto Steiner. Le circostanze della sua morte non sono chiare. Non si sa quindi in quale unità lo svizzero abbia prestato servizio e in quale area fosse di stanza. L’esercito ucraino non ha rilasciato alcuna informazione in merito.

La giustizia militare svizzera aveva già aperto diversi procedimenti penali contro cittadini elvetici in relazione alla guerra in Ucraina due anni fa, a febbraio. Le persone coinvolte erano sospettate di aver preso parte ai combattimenti come volontari o mercenari.

Secondo il diritto penale militare svizzero, il servizio all’estero può essere punito con una pena detentiva fino a tre anni o una multa. Non è certo che il procedimento si concluda. Le indagini sono molto difficili nel caso di un Paese in guerra.

Altri sviluppi

