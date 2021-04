Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Tra gli ultracinquantenni il tasso è del 3,4%, esattamente come quello complessivo. © Keystone / Christian Beutler

Benché rimanga elevata in confronto allo scorso anno, la disoccupazione in Svizzera è diminuita in marzo. Rispetto a febbraio, il numero di senza lavoro iscritti agli Uffici regionali di collocamento (URC) è calato di 9'985 unità e il tasso di disoccupazione è sceso di 0,2 punti attestandosi al 3,4%. Su base annua, l'incremento è di 0,5 punti percentuali.

È quanto indicano i dati pubblicati venerdì dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), che per i cantoni di lingua italiana al confine sud indica una flessione anche su base annua. In Ticino, il tasso di disoccupazione è del 3,5% (-0,5 punti rispetto a febbraio e -0,1 punti in confronto a marzo 2020) e nei Grigioni all'1,8% (-0,2 e -0,2 punti).

A fine marzo, in Svizzera, i disoccupati iscritti agli Uffici erano 157'968. Rispetto a dodici mesi fa si contano 22'344 persone in più in coda agli sportelli (+16,5%). Nel complesso, sempre in marzo, gli individui in cerca di impiego registrati erano 253'939, ossia 5'796 in meno in confronto a febbraio ma 40'042 in più (+18,7%) rispetto a marzo 2020.

I dati pubblicati dalla SECO rivelano un andamento simile nel numero di disoccupati giovani e ultra-cinquantenni.

Cresce, intanto, il numero di posti vacanti segnalati agli Uffici di collocamento, che raggiunge le 45'182 unità (+6'504); 32'009 di essi sottostavano all'obbligo di annuncio ai sensi della cosiddetta preferenza indigena light nelle assunzioni scaturita dall'iniziativa popolare 'Contro l'immigrazione di massa'.

La SECO fornisce infine i dati sul lavoro ridotto (cassa integrazione) relativi a gennaio 2021. Le ore di lavoro perse, 28'948'168, registrano una crescita del 55,5% rispetto a dicembre 2020. Il numero di persone toccate dalla misura sfiora 400'000 (+36%) e quello di aziende si avvicina a 13'000 (+37%).

Nel gennaio 2020, le cifre erano dell'ordine di un centesimo di quelle attuali.

Desiderate ricevere ogni settimana una selezione di nostri articoli? Abbonatevi alla newsletter gratuita.

tvsvizzera.it/ATS/ri con RSI (09.04.2021)