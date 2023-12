Matematica? Bene. Lettura? Un po' meno...

Più bravi con i numeri che con le lettere... © Keystone / Gaetan Bally

Secondo l'ultimo studio PISA, il livello scolastico di studentesse e studenti svizzeri è buono… ma non buonissimo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 dicembre 2023 - 16:26

tvsvizzera.it/mrj con agenzie

Allieve e allievi delle scuole medie in Svizzera sono sempre bravi in matematica, ma il livello tende a diminuire leggermente, secondo l'ultimo studio PISA pubblicato martedì. Per quanto riguarda le scienze e la lettura, i livelli sono stabili rispetto ai precedenti rilevamenti. Il rapporto sottolinea che in confronto a dieci anni fa, si registra un calo significativo nelle competenze degli studenti. Singapore emerge come leader mondiale in tutte le discipline, l’Italia si posiziona al trentesimo posto in matematica, al ventesimo in lettura, e al trentatreesimo in scienze.

L’indagine PISA 2022, realizzata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), comprende 81 Paesi, fra cui 37 membri dell'OCSE. In Svizzera a circa 7'000 quindicenni di 260 scuole sono stati proposti test di lettura, di matematica e di scienze naturali.

Cos’è PISA? Il PISA (Programme for International Student Assessment) è un programma promosso dall’OCSE che verifica con cadenza triennale le competenze dei giovani in lettura, matematica e scienze naturali - per poi effettuare un confronto internazionale. Al programma, dal 2000 partecipano sia la Confederazione che i Cantoni. L'ultimo studio era stato effettuato nel 2018 – l'edizione attuale ha patito un anno di ritardo, a causa della crisi pandemica. I risultati possono essere consultati quiLink esterno. End of insertion

Gli esiti sono complessivamente positivi, sottolinea il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) in un comunicatoLink esterno. La Svizzera è infatti uno dei 18 Paesi con risultati nettamente al di sopra della media dell'OCSE in tutti e tre i campi di competenze (matematica, lettura e scienze naturali).

Bravi in matematica

In matematica, gli studenti elvetici hanno ottenuto 508 punti sulla scala PISA, rispetto a una media dell'OCSE di 472 punti. Solo sei Paesi asiatici hanno punteggi migliori, mentre l'Estonia ha ottenuto un risultato simile a quello della Confederazione.

Lo studio rileva un "leggerissimo calo" dei risultati elvetici dal 2015, quando il punteggio medio era di 13 punti più alto. Non si tratta di un'eccezione, perché globalmente anche la media dei Paesi dell'OCSE è diminuita di 12 punti tra il 2015 e il 2022. Circa un quinto (19%) delle alunne e degli alunni elvetici non raggiunge il livello minimo di competenze in matematica. Globalmente, nell'area dell'OCSE questa media è più alta (31%).

Lettura: problemi per uno studente su quattro

Anche per quanto riguarda la lettura, quelli svizzeri (483 punti) sono risultati migliori della media dell'OCSE (476 punti), e in questo indicatore la performance della Confederazione è relativamente stabile dal 2015. Un quarto degli studenti e studentesse elvetici (25%) però non raggiunge le competenze minime definite dall'OCSE, una percentuale salita di 5 punti dal 2015. La media OCSE (26%), d’altronde, non si discosta molto da quella elvetica.

In scienze naturali, gli allievi elvetici hanno ottenuto 503 punti (media dell'OCSE: 485), un risultato stabile rispetto al 2015. La percentuale di chi non raggiunge il livello minimo di competenze in questo campo è del 19%, inferiore alla maggior parte dei Paesi di riferimento.

Contenuto esterno

Ansia da matematica

Lo studio PISA evidenzia la grande importanza delle variabili non cognitive per il rendimento scolastico. In tutti i Paesi, uno scarso rendimento in matematica è infatti associato a una maggiore ansia per la materia. Ci sono però delle eccezioni: alcuni dei Paesi asiatici con i migliori risultati in questo campo (Macao, Giappone e Hong Kong) hanno indici di "ansia da matematica" elevati. Come nei rilevamenti precedenti, le ragazze risultano più ansiose rispetto ai loro compagni, anche se i risultati sono equivalenti.

Dimmi quanto guadagnano i tuoi e ti dirò che studente sei

Il contesto socioeconomico ha un ruolo sempre più importante: i risultati in matematica di chi proviene dal 25% di famiglie con le condizioni socioeconomiche migliori non sono cambiati in maniera significativa negli anni, mentre quelli degli altri sono diminuiti. Un calo, quest'ultimo, che era già evidente tra il 2015 e il 2018, ma che nel 2022 si è ampliato ed è diventato statisticamente significativo in tutti i quartili, ad eccezione di quello superiore.

15enni meno soddisfatti della vita

La pandemia di Covid-19 non sembrerebbe aver avuto un impatto negativo sulle competenze di alunne e alunni in maniera uguale. In Svizzera, per esempio, le chiusure delle scuole sono state più ridotte che altrove e la quotidianità scolastica ha subìto meno restrizioni. Un impatto negativo, invece, nella Confederazione ma lo ha avuto la soddisfazione generale delle persone prese in esame. Nel 2022, infatti, il 19% dei e delle 15enni svizzeri ha dichiarato di essere stato vittima di bullismo. Questo dato è paragonabile alla media dell'OCSE e dal 2018 la soddisfazione complessiva per la vita è diminuita in modo statisticamente significativo, sia in Svizzera che nell'OCSE.