Mancano patate in Svizzera

Una partecipante ai campionati svizzeri di raccolta di patate a mano. Keystone / Peter Klaunzer

Troppo piovosa la primavera, troppo calda l'estate e coltivatori in difficoltà, tanto da ricorrere a importazioni – “Molti vogliono rinunciare, in gioco la produzione svizzera”. Raccolte quest’anno 100'000 tonnellate in meno di patate.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 ottobre 2023 - 21:05

tvsvizzera.it/fra con RSI

In ogni cucina la patata è regina. Con questo slogan, anni fa, i produttori di patate elvetiche promuovevano il loro prodotto. Ora la meteo sta mettendo in difficoltà i coltivatori di patate in Svizzera. Per il terzo anno consecutivo il raccolto è deludente, tanto che alcuni hanno deciso di rinunciare a questo tipo di coltivazione.

Le patate infatti, mal sopportano temperature superiori ai 28 gradi. E questo in una stagione in cui la coltivazione è iniziata più tardi del solito a causa delle persistenti piogge di primavera.

“Le patate in molti posti dovrebbero ancora crescere un po’, ma con le temperature sopra i 30-34 gradi è difficile”, ha spiegato ai microfoni di radio SRF Ruedi Fischer, presidente dell’Unione svizzera dei produttori di patate. Il raccolto, oltre che sotto le attese, arriverà dunque anche in ritardo.

In breve, il raccolto nazionale dovrebbe indebolirsi particolarmente. L’Unione svizzera dei coltivatori di patate (USPPT) prevede un calo del 30% rispetto alla media pluriennale. Si prevede che quest’anno verranno raccolte solo 250’000 delle solite 350’000 tonnellate. Alla fine mancheranno 100'000 tonnellate di patate svizzere.

“È un anno speciale – spiega Fischer – anche per i commercianti e i rivenditori. Nelle ultime settimane si è dovuti ricorrere a importazioni, di solito non necessarie in questo periodo”. E per i produttori di patate è il terzo anno difficile consecutivo. La pazienza di molti di loro è giunta al limite: “Molti produttori non vogliono più assumersi questo rischio e hanno deciso di abbandonare la coltivazione di patate” aggiunge Fischer.

Un segnale che va preso sul serio per l’associazione di categoria, in gioco c'è la produzione di patate svizzere.