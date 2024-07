Maltempo, prorogato l’intervento dell’esercito in Ticino

Militari impegnati a Cevio (Valle Maggia) Keystone / Ti-Press / Elia Bianchi

L’Esercito svizzero prolunga fino al 28 luglio l’impiego di aiuto militare in caso di catastrofe in Ticino per poter concludere la costruzione del ponte a Cevio e fornire appoggio nel ripristino di importanti infrastrutture in Val Bavona e Val Lavizzara.

1 minuto

Keystone-ATS

Dopo le gravi ondate di maltempo di fine giugno 2024, le forze armate hanno operato in Vallese e in Ticino. Nel primo cantone l’impiego si è concluso il 10 luglio, mentre nella Svizzera Italiana era stato prolungato inizialmente fino al 21 luglio.

Visto però che presumibilmente la costruzione del ponte a Cevio, in sostituzione di quello di Visletto, andato distrutto, richiederà ulteriore tempo e si rendono necessari anche lavori di ripristino delle strade d’accesso in Val Bavona e in Val Lavizzara, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), su domanda del Canton Ticino, ha prolungato gli interventi fino al 28 luglio.

Dal profilo legale, considerato che il servizio svolto dalle forze armate è destinato a protrarsi per oltre tre settimane, il Governo federale dovrà sottoporre la questione dell’impiego dell’esercito all’approvazione delle Camere federali a posteriori, durante la prossima sessione parlamentare (conformemente a quanto richiesto dall’articolo 70 della legge militare).