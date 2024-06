Maltempo, inondata la città di Morges

Le forti precipitazioni hanno portato all'esondazione del fiume Morges. Keystone / Laurent Gillieron

Oltre 200 interventi: questo il bilancio dell'attività dei pompieri di Morges a causa delle violente precipitazioni che hanno portato all'allagamento di questa città del canton Vaud.

Forti temporali hanno colpito la Romandia nella serata di martedì e a essere particolarmente toccato è stato il canton Vaud. La città di Morges ha subito impressionanti inondazioni a causa dell’uscita dagli argini dell’omonimo fiume. Si contano alcuni danni materiali, ma finora non sono state segnalate vittime, hanno dichiarato le autorità comunali in un comunicato diramato nella serata di martedì.

“I principali picchi temporaleschi sono stati molto locali e stazionari, muovendosi molto poco; ciò spiega la grande quantità d’acqua in alcuni punti”, ha dichiarato Aude Untersee, meteorologa dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) riferendo di inondazioni nella regione di Penthalaz e a St-Croix oltre che a Morges, tutee località vodesi.

È caduta molta acqua in pochissimo tempo. Keystone / Laurent Gillieron

Un possibile record assoluto per la Svizzera potrebbe essere stato raggiunto con i 98 mm di acqua caduti in un’ora su L’Auberson, ha detto Untersee. “Si tratta di un’enormità. In totale sono caduti 129 mm di acqua nell’arco di due o tre ore, il che è molto spettacolare”, ha aggiunto.

In totale, secondo la polizia cantonale, sono stati segnalati circa venti eventi nella parte occidentale, centrale e settentrionale del cantone. Ci sono state inondazioni locali, frane e chiusure temporanee di strade, ha detto il portavoce Jean-Christophe Sauterel. La situazione si è calmata poco prima delle 23.00. Non ci sono segnalazioni di feriti.

Secondo la centralina di allarme Alertswiss, mercoledì mattina diversi comuni della regione di Apples (canton Vaud) erano privi di telefonia fissa a causa del maltempo che ha colpito la regione. I servizi di emergenza possono essere raggiunti solo attraverso la rete di telefonia mobile.

Chiuso lo spazio aereo di Ginevra

Le forti precipitazioni hanno causato pure l’allagamento del seminterrato del centro di controllo di Skyguide, portando alla chiusura dello spazio aereo di Ginevra per circa due ore poco dopo le 22.00. Trenta voli in arrivo e 22 in partenza sono stati annullati, ha spiegato a Keystone-ATS il portavoce dello scalo Ignace Jeannerat. Altri 14 collegamenti sono stati cancellati a inizio mattinata, ha aggiunto, ma a parte questo le operazioni sono ora riprese normalmente.

