L’Unione democratica di centro sempre con il vento in poppa in Svizzera

Altri sviluppi Venditore di auto a giudizio per un omicidio del 1995 Questo contenuto è stato pubblicato al Il Tribunale penale federale si occupa di un caso rimasto a lungo misterioso: l'omicidio di un diplomatico egiziano avvenuto nel 1995 nel garage sotterraneo del suo appartamento a Ginevra. Sul banco degli imputati ci sono un venditore di auto e una presunta complice. Di più Venditore di auto a giudizio per un omicidio del 1995

Altri sviluppi Biden annuncia la grazia per il figlio Hunter Questo contenuto è stato pubblicato al Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato di aver graziato il proprio figlio Hunter Biden, che era in attesa di sentenza in due distinti processi per possesso illegale di un'arma e per evasione fiscale. Di più Biden annuncia la grazia per il figlio Hunter

Altri sviluppi Quattro nuove imprese su cinque in Svizzera hanno un solo impiego Questo contenuto è stato pubblicato al Quattro nuove imprese su cinque hanno un solo impiego e in generale le nuove realtà sopravvivono meno rispetto a quelle più grandi. Di più Quattro nuove imprese su cinque in Svizzera hanno un solo impiego

Altri sviluppi Cresce l’affluenza nei musei svizzeri Questo contenuto è stato pubblicato al Il 2023 è stato un anno di ripresa per i musei svizzeri. In questi dodici mesi sono stati registrati 14,95 milioni di ingressi, il che rappresenta un aumento del 5% rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia. Di più Cresce l’affluenza nei musei svizzeri

Altri sviluppi Nella Svizzera tedesca il prezzo medio del caffè al bar supera ormai 4,50 franchi Questo contenuto è stato pubblicato al Il prezzo di un caffè nei ritrovi pubblici a nord delle Alpi è aumentato di nove centesimi rispetto al 2023 ed è ormai in media di 4,58 franchi. Di più Nella Svizzera tedesca il prezzo medio del caffè al bar supera ormai 4,50 franchi

Altri sviluppi Al via la sessione invernale delle Camere federali Questo contenuto è stato pubblicato al Prende oggi avvio la sessione invernale delle Camere federali (fino al 20 dicembre) con numerosi temi in agenda che toccano un po' tutti i rami dell'amministrazione. Di più Al via la sessione invernale delle Camere federali

Altri sviluppi Svizzeri non vogliono mance obbligatorie, sondaggio Questo contenuto è stato pubblicato al Le mance obbligatorie non fanno l'unanimità fra gli svizzeri. Oltre due terzi non vogliono includere tale voce nei costi della consumazione, secondo un sondaggio 20 Minuti/Tamedia. Quasi la metà è per una soppressione. Di più Svizzeri non vogliono mance obbligatorie, sondaggio

Altri sviluppi Salari minimi a Zurigo e Winterthur annullati dal Tribunale cantonale Questo contenuto è stato pubblicato al Non vi saranno salari minimi nelle città di Zurigo e Winterthur: il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha annullato l'ordinanza in materia. La corte ha giustificato la decisione argomentando che essa è in contrasto con il diritto cantonale. Di più Salari minimi a Zurigo e Winterthur annullati dal Tribunale cantonale

Altri sviluppi Chiusa la collaborazione tra CERN e Russia Questo contenuto è stato pubblicato al Come deciso alla fine dello scorso anno, l'accordo di cooperazione tra l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) e la Russia termina a fine novembre. Di più Chiusa la collaborazione tra CERN e Russia