L’isolamento nelle celle va abolito: è controproducente

Keystone / Peter Schneider

L'isolamento disciplinare nelle carceri è inefficace o addirittura controproducente. È la conclusione a cui giunge un nuovo studio, i cui autori chiedono pertanto l'abolizione di questo tipo di detenzione in Svizzera.

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Keystone-ATS

La ricerca è stata realizzata dal professore di diritto penale Thierry Urwyler insieme a Iris Weidmann, Thomas Noll e Nina Schnyder, che lavorano presso l’Ufficio per l’esecuzione delle pene e il reinserimento del Canton Zurigo. In precedenza, l’argomento in Svizzera era stato oggetto di studi solo in casi sporadici.

In un’intervista pubblicata dall’Università di Zurigo, Urwyler afferma che soprattutto le persone con problemi mentali tendono a rispettare ancora meno le regole dopo l’arresto. Inoltre, l’isolamento può causare un peggioramento dello stato psichico, ad esempio accrescendo il rischio di suicidio.

Alcuni degli studi stranieri analizzati per l’indagine svizzera dimostrano che essere reclusi in solitaria può tra l’altro aumentare la recidiva dopo il rilascio. Per gli autori, si tratta quindi di una misura inefficace se non perfino dannosa, che non può essere giustificata costituzionalmente.

Stando a Urwyler, il penitenziario di Pöschwies a Regensdorf (Canton Zurigo) ha già modificato la propria politica e ora impone l’isolamento con minore frequenza. Si tratta di “un passo importante e lodevole”, commenta l’esperto.

Secondo i quattro specialisti all’origine dello studio, serve un piano che delinei le modalità per porre fine a questa pratica nel più breve tempo possibile. In secondo luogo, un comitato multidisciplinare, invece degli attuali organi puramente legali, dovrebbe condurre una revisione delle detenzioni. Infine, l’isolamento va orientato maggiormente verso la terapia, in modo che i carcerati non debbano più rimanere in cella per 22 ore senza alcuna attività.

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