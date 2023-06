Licenziato ancor prima di iniziare il lavoro

Per Henrique Schneider l'avventura all'Usam è finita prima di iniziare. © Keystone / Anthony Anex

Henrique Schneider, che avrebbe dovuto essere il direttore della Camera dell'Unione svizzera delle arti e mestieri (Usam) dal primo luglio, è stato licenziato per plagio.

La Camera dell'Unione svizzera delle arti e mestieri (Usam) ha confermato mercoledì la decisione presa il 9 giugno dal comitato direttivo di revocare l'elezione di Henrique Schneider alla carica di direttore dell'organizzazione. Quest'ultimo è accusato di essere autore di plagi.

L'Usam dovrà quindi ora tornare alla ricerca di un direttore.

Henrique Schneider era stato nominato l'8 febbraio scorso alla testa dell'Usam, per succedere, dal primo luglio, a Hans-Ulrich Bigler. Il domenicale zurighese borghese "NZZ am Sonntag" aveva tuttavia rivelato in marzo che Schneider era sospettato di aver sistematicamente plagiato nelle sue pubblicazioni scientifiche e di aver falsificato due posizioni che avrebbe ricoperto in qualità di professore per abbellire il suo curriculum vitae.

L'Usam aveva fatto esaminare le accuse di plagio da uno studio d'avvocatura. La perizia giuridica ha confermato "un plagio in serie". Da qui la decisione di revocare la nomina.

Schneider è attualmente ancora in carica quale vicedirettore. Sul suo futuro professionale non sono state fornite ulteriori informazioni.