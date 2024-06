L’esercito italiano acquista dodici cavalli delle Franches-Montagnes

Cavalli delle Franches-Montagnes al concorso nazionale di Saignelegier. Keystone / Laurent Gillieron

Gli esemplari della prestigiosa razza equina elvetica saranno impiegati dalle forze armate di Roma per le parate.

L’esercito italiano ha acquistato mercoledì dodici cavalli delle Franches-Montagnes. Gli equini, che sono partiti giovedì per Milano, provengono da allevamenti di Saignelégier (Giura), Cornol (Giura), Bure (Giura), Fregiécourt (Giura) e Cortébert (Berna), secondo quanto riportato dai media regionali.

Cavalli da parata

“I cavalli saranno utilizzati principalmente per le dimostrazioni e le parate in carrozza dell’esercito italiano. Quindi devono essere sfavillanti e coraggiosi, ma devono anche avere una certa prestanza”, ha dichiarato giovedì Mario Gandolfo di Fregiécourt, membro del comitato della Federazione svizzera delle Franches-Montagnes.

Mario Gandolfo è orgoglioso che alcuni dei suoi cavalli siano piaciuti: “Sono stato incaricato dall’esercito italiano di andare a Milano per quattro giorni” per mettere addestrare tutti i cavalli selezionati che avranno il compito, ad esempio, di trainare i cannoni.

Durante l’addestramento in Italia, i cavalli dovranno integrarsi in un nuovo ambiente e abituarsi a nuovi rumori, come quelli dei cannoni.

Cavallo calmo e forte

Al Quotidien Jurassien il colonnello Marco Del Nevo ha spiegato il motivo per il quale la scelta di Roma è caduta sugli equini delle Franches-Montagnes: “Questo cavallo è calmo e forte. È particolarmente adatto alle parate militari, come le celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana. Non reagisce ai colpi di artiglieria”.

Secondo il coordinatore delle attività equestri all’interno delle truppe di terra italiane, il cavallo franco-montagne si integra perfettamente con gli altri cavalli, di razza italiana e più atletici, utilizzati nella cavalleria. “Sono trent’anni che utilizziamo i cavalli delle Franches-Montagnes”, ha commentato l’ufficiale. “Ne abbiamo sette, ma abbiamo bisogno di rinnovare il nostro numero. Durante le nostre visite, abbiamo notato che la razza continua a evolversi, pur mantenendo le sue qualità. L’animale rimane forte e calmo”.