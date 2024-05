L’economia svizzera è solida ma il futuro è incerto

Nel comparto dell'industria il rallentamento è evidente quasi in ogni segmento. Keystone / Michael Buholzer

L'economia svizzera è attualmente solida. Per il futuro, secondo gli esperti del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF), non si intravedono forti impulsi che possano darle nuovo vigore.

2 minuti

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Secondo il barometro del KOF, in maggio l’indicatore si è attestato a 100,3 punti, 1,6 punti meno più del dato di aprile. Il parametro rimane quindi di poco superiore alla media pluriennale, che è di 100. Ma è anche chiaramente inferiore alle aspettative: gli analisti contattati avevano infatti scommesso su valori compresi fra 102,0 e 103,0 punti.

Nel dettaglio, spiega il KOF, si sono un po’ offuscate le prospettive relative all’industria manifatturiera, ai servizi finanziari e alle esportazioni. Il calo è stato però attenuato dagli aumenti degli indicatori concernenti i consumi privati e le costruzioni.

Nel comparto dell’industria il rallentamento è evidente quasi in ogni segmento. Segnali negativi arrivano in particolare dall’ingegneria meccanica, dal ramo del legno e del vetro, nonché dal settore chimico e farmaceutico. In controtendenza sono invece i produttori di alimenti e bevande.

Dalla pandemia l’economia si è ripresa bene

In seguito alla crisi del coronavirus e ai relativi confinamenti il barometro si era contratto nel maggio 2020 al minimo storico di 49,6 punti, per poi risalire sino a un record di 143,7 punti nel maggio 2021 e in seguito calare sensibilmente. Nello scorso mese di gennaio era tornato sopra il valore di 100 per la prima volta dal marzo 2023: da allora si è mantenuto sopra quella soglia.

Il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo presenta il suo barometro mensile – pubblicato sin dagli anni 70 del secolo scorso – come un indicatore che anticipa l’evoluzione dell’economia.

Si compone di diversi dati: attualmente comprende centinaia di sottoindicatori. Come noto il KOF presenta anche a scadenza trimestrale previsioni economiche proprie sulla congiuntura elvetica e internazionale, nonché, sullo stesso tema, un sondaggio fra economisti. Le tre cose sono distinte.