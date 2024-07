“Le vittorie a Parigi sono il motore della coesione nazionale”

Per il ministro degli esteri Ignazio Cassis gli atleti che partecipano ai Giochi olimpici e Paralimpici "sono tra i nostri migliori ambasciatori". Keystone / Julien Grindat

Le vittorie degli atleti elvetici ai Giochi olimpici sono "una forza trainante per la nostra coesione nazionale", un fattore che unisce la popolazione svizzera, ha dichiarato il consigliere federale Ignazio Cassis alla Maison Suisse a Parigi.

2 minuti

Keystone-ATS

Martedì sera, il responsabile del Dipartimento degli affari esteri (DFAE) ha cenato con gli atleti nel Villaggio Olimpico e ha poi festeggiato la prima medaglia della Svizzera, vinta da Audrey Gogniat del Giura nel tiro con la carabina. “Era anche la sua prima medaglia. Vedere la sua gioia e quella dei suoi genitori sono piccoli momenti per cui vale la pena fare il viaggio”, ha detto Cassis in una conferenza stampa tenuta alla Maison Suisse (Casa Svizzera, una piattaforma di comunicazione temporanea che promuove l’immagine della Confederazione) nei giardini dell’ambasciata svizzera a Parigi.

Nello stesso luogo, sempre martedì sera, il capo del DFAE ha celebrato in anticipo il Primo agosto: nel suo discorso ha sottolineato come la Maison Suisse e l’Ambasciata svizzera a Parigi siano un “esempio eccezionale di apertura, coesione e impegno comune”. Cassis ha quindi colto l’occasione per portare il sostegno del Consiglio federale agli atleti: “Lo sport è importante per la Svizzera, sia quello di base che quello d’élite, ed è per questo che siamo qui”.

Cassis porta fortuna agli svizzeri

La presenza nella capitale francese del consigliere federale sembra essere di buon auspicio per gli atleti svizzeri: il “ministro” degli esteri ha infatti assistito all’ottenimento di un’altra medaglia elvetica. “È stata una grande gioia essere presente questa mattina alla splendida medaglia d’argento di Julie Derron nel triathlon”, ha dichiarato.

Gli atleti e i loro compagni di viaggio che partecipano ai Giochi olimpici e Paralimpici “sono tra i nostri migliori ambasciatori”, ha aggiunto. Lo sport è una delle poche cose – e quindi preziose – che tutti i popoli, nazioni e comunità del nostro pianeta condividono.

A Parigi, Cassis ha anche assistito alle gare di scherma. I Giochi olimpici sono un mondo a sé, un intero ecosistema, ha dichiarato ai media.

La scorsa settimana aveva già visitato la delegazione svizzera e presenziato alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici a Parigi la presidente della Confederazione Viola Amherd.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative