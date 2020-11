Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

In Engadina si attende il tutto esaurito grazie anche e soprattutto ai turisti italiani. Keystone / Martin Ruetschi

La Germania spinge perché l'Ue vieti le vacanze sciistiche fino al 10 gennaio. Angela Merkel, a Berlino in conferenza stampa, ha chiarito di voler tentare un accordo con i vicini europei a riguardo.

"Dobbiamo fare altri sforzi, il livello delle infezioni resta troppo elevato", ha detto Angela Merkel. Berlino conferma quindi le restrizioni in vigore almeno fino a inizio gennaio e si spinge a invitare i suoi cittadini a non andare a sciare all'estero a Natale.

Si vuole evitare il ripetersi di focolai come quello di Ischgl in Austria alla fine della scorsa stagione Fine della citazione

Anzi, inviterà l'Ue a non far partire la stagione sciistica per evitare il ripetersi di focolai come quello di Ischgl in Austria alla fine della scorsa stagione: da lì il virus viaggiò per mezza Europa

Se dall'appello della Cancelliera si arrivi ad un risultato concreto è tutto da vedere (molto dipenderà dall'Austria) anche se una sponda è arrivata dal presidente francese Emmanuel Macron (che ha definito "impossibile" immaginare l'apertura di funivie e seggiovie per le feste) e dal presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte (al quale proprio non piace l'idea che mentre in Italia gli impianti sono costretti alla chiusura, nella vicina Austria si possa sciare liberamente).

Austria contraria

Di tutt'altro avviso è invece il ministro del turismo di Vienna Elisabeth Koestinger. "In Austria ci sarà di certo un turismo invernale" poiché "i nostri operatori si baseranno su un ampio protocollo di sicurezza". In caso Bruxelles dovesse imporre lo stop, è quindi la conclusione di Vienna, sia l'Ue a ristorare un settore che dà lavoro a 700mila persone.

Un tema questo che sarà sicuramente sul tavolo. Anche perché, alla luce delle scelte di Italia e Francia è possibile che si arrivi comunque ad una decisione comune - Svizzera esclusa per il momento visto che ha già aperto gli impianti - puntando ad un'apertura nel mese di gennaio e salvando così almeno parte della stagione.

Italia, quarantena chi va all'estero a sciare

Sulle vacanze di Natale il premier Giuseppe Conte non vuole né errori né deroghe. E al Consiglio europeo del 10-11 dicembre sarà tra i capi di governo che porterà il tema del coordinamento delle misure sul tavolo. Anzi, secondo fonti qualificate, ci sarebbe l'ipotesi di un documento comune tra Italia, Francia e Germania per sottolineare l'esigenza di non andare in ordine sparso in Europa.

Chiudere i confini a un Paese membro dell'Ue non è mai stato un'opzione. Ma Giuseppe Conte conferma che a Natale verranno introdotte "più cautele" e, dall'altro, senza citare l'Austria, sottolinea come sia escluso che chi si rechi all'estero possa rientrare "senza nessun controllo sanitario". Tradotto: chi vorrà sciare a Innsbruck e dintorni al rientro dovrà sottoporsi a un tampone e/o ad una robusta quarantena.

Lombardia preoccupata

Sugli impianti di sci "ci vorrebbero misure omogenee per tutta Europa", ha ripetuto dal canto suo l'assessore regionale al lavoro e politiche sociali della Lombardia Giulio Gallera. "Noi siamo attaccati alla Svizzera e all'Austria, sarebbe assurdo prendere delle misure solo per le nostre montagne. Auspichiamo un coordinamento europeo quantomeno per quelle misure", ha aggiunto Gallera.

Il caso dei Grigioni

L’apertura o meno degli impianti sciistici - che fa discutere in tutta Europa e a maggior ragione dopo la richiesta tedesca - è stata al centro anche della settimanale conferenza stampa degli esperti retici. Il canton Grigioni è quello per eccellenza legato agli sport invernali in Svizzera e rischia di accogliere anche un gran numero di turisti dai paesi vicini, intenzionati a godersi le piste, che resteranno invece chiuse a casa loro.

“Ci sono molte prenotazioni dall’Italia”, conferma il medico cantonale retico, la dottoressa Marina Jamnicki, “siamo cauti e guardiamo con attenzione i piani di protezione. Io direi che la stagione può partire, ma se vedremo che lo sci è all'origine di un aumento dei contagi, allora dovremo smettere”.

Ma c'è un altro problema: ci si chiede se il sistema sanitario riuscirà a reggere, se alla pandemia si aggiungeranno anche gli incidenti dovuti agli sport invernali. Il servizio del telegiornale:





