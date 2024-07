Le rocce delle cascate del Reno sotto esame

Le cascate del Reno a Sciaffusa. keystone

I geologi misurano le vibrazioni per accertarne la stabilità malgrado l’erosione. Si pensa in particolare alla sicurezza dei turisti.

Una serie di sismografi sono stati installati sulle rocce che – al centro del fiume – rendono tanto caratteristiche le cascate del Reno, al confine fra Zurigo e Sciaffusa. È la terza volta in due anni che simili misurazioni vengono effettuate.

Si vuole andare più in profondità nell’analisi rispetto al lavoro già svolto in passato, che era concentrato in superficie. Lo scopo è di verificare la stabilità, perché scorrendo nei millenni il flusso del corso d’acqua ha naturalmente lasciato il segno.

Già negli anni ‘80 si era proceduto a un rafforzamento con del cemento. Ne sarà necessario un altro? I risultati saranno noti entro la fine dell’anno e si prevede poi l’installazione di un monitoraggio continuo. ”Misuriamo l’instabilità della roccia o per meglio dire le vibrazioni causate dalla cascata. Possiamo così farci un’idea su quanto siano resistenti i massi”, spiega il geologo Sandro Truttmann.

Particolare attenzione viene rivolta alla roccia principale al centro del fiume e il motivo è ovvio: è accessibile al pubblico e si vuole che i visitatori possano godersi lo spettacolo naturale nella più assoluta sicurezza. “La roccia delle cascate del Reno è una meta turistica molto frequentata.

I Cantoni di Zurigo e Sciaffusa sono i proprietari e quindi hanno il dovere di garantire che i visitatori possano accedervi senza pericoli”, dice Jürg Sturzenegger, responsabile del progetto acque del Canton Sciaffusa.

