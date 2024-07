Le rette dei politecnici federali triplicheranno per gli stranieri

Il learning center del politecnico federale di Losanna. KEYSTONE

Per gli studenti stranieri frequentare i politecnici di Losanna e Zurigo sarà decisamente più caro. Il Consiglio dei Politecnici federali (PF) si è dichiarato favorevole alle chiare posizioni espresse in tal senso dal Parlamento di triplicare le tasse di iscrizione. La decisione definitiva sarà presa a fine 2024.

Keystone-ATS

Stando alle Camere federali, anche con un simile incremento le tasse per studiare ai politecnici di Losanna e Zurigo (costantemente tra i migliori atenei del mondo) rimangono in un confronto internazionale più basse rispetto agli emolumenti prelevati in altri atenei esteri: oggi l’iscrizione costa 730 franchi a semestre. Questo significa che per gli stranieri il costo annuo della retta univeristaria sarà di 4’380 franchi.

Inoltre, in un frangente finanziariamente difficile, si tratta di chiedere un gesto agli studenti esteri per poter godere di una formazione di alto livello.

In marzo, il Consiglio dei PF aveva deciso di rinunciare a un tale aumento per il timore di perdere la capacità di attrarre i migliori talenti internazionali. “Questi aspetti sono e rimarranno di importanza primaria (…). Per questo, una serie di misure di accompagnamento garantiranno anche in futuro a studentesse e studenti internazionali di talento con redditi modesti di poter studiare presso i due politecnici federali”, viene sottolineato.

Tali provvedimenti contribuiranno a mantenere l’elevata qualità dell’insegnamento nel settore dei PF. Le nuove tasse universitarie per studenti stranieri verranno introdotte a partire dal semestre autunnale 2025. Un regolamento transitorio consentirà alle studentesse e agli studenti già immatricolati di concludere il bachelor o il master senza pagare più tasse, viene ancora precisato.

Durante i dibattiti in Parlamento, i Verdi si erano espressi contro la proposta di triplicare le tasse, sostenendo che così facendo si rischia di dirottare gli studenti più brillanti verso atenei di altri Paesi. L’UDC, che si batteva per tagliare ancora di più nel progetto governativo, aveva proposto addirittura di quintuplicare le tasse di iscrizione, venendo però sconfessata al voto.