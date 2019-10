Alessandro si è calato per noi nella parte del ladro. Ha tentato di scassinare 6 lucchetti per bicicletta acquistati da noi sia nella grande distribuzione che in negozi sportivi specializzati. I prezzi vanno da 6 a 55 franchi. Ha avuto a disposizione 10’ di tempo per aprire ogni lucchetto. Ecco com'è andata.

Se è vero che gli automobilisti a volte non rispettano i ciclisti, è vero anche che i bikers possono essere molto indisciplinati. Ecco quindi le regole del buon ciclista, per una convivenza serena sulle nostre strade.

Tutti sembrano d’accordo sull'esigenza di incentivare la mobilità lenta. Ma in concreto il Cantone e i comuni che strutture, che sicurezza, che facilitazioni offrono a chi vuole spostarsi in bicicletta?

Ticino terra di ciclisti… ma non di ciclabili redazione Patti Chiari (RSI) 13 ottobre 2019 - 16:00 A che punto è lo sviluppo della mobilità a due ruote del Ticino? Le nostre città sono a prova di bicicletta? Abbiamo messo alcuni centri urbani sotto la lente per una sfida all’ultimo chilometro… di ciclabile. L’esercito dei ciclisti ha detto basta. Decine di amanti delle due ruote hanno scritto a Patti chiari per segnalare i pericoli sulle strade della Svizzera italiana e ci hanno portato sulle “scene del crimine”: strade stette, buche, assenza di piste ciclabili, mancato rispetto da parte degli automobilisti. Tutti sembrano d’accordo sull'esigenza di incentivare la mobilità lenta. Ma in concreto il Cantone e i comuni che strutture, che sicurezza, che facilitazioni offrono a chi vuole spostarsi in bicicletta? Se è vero che gli automobilisti a volte non rispettano i ciclisti, è vero anche che i bikers possono essere molto indisciplinati. Ecco quindi le regole del buon ciclista, per una convivenza serena sulle nostre strade. Ne abbiamo discusso in studio con Simone Gianini, municipale di Bellinzona, Fabio Schnellmann, capoufficio del dicastero cultura sport di Lugano, Caroline Camponovo, rappresentante dell’ATA l’Associazione traffico e ambiente e con Alessandro Parabiaghi, mago e YouTuber. Alessandro si è calato per noi nella parte del ladro. Ha tentato di scassinare 6 lucchetti per bicicletta acquistati da noi sia nella grande distribuzione che in negozi sportivi specializzati. I prezzi vanno da 6 a 55 franchi. Ha avuto a disposizione 10’ di tempo per aprire ogni lucchetto. Ecco com'è andata. La presa di posizione del Cantone Ticino