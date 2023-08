Le grandi manifestazioni e il problema dei rifiuti

Cestini dei rifiuti pieni durante la reente Züri Fäscht: riciclare non è semplice durante queste grandi manifestazioni. © Keystone / Ennio Leanza

Non è raro che al termine di una grande manifestazione si ci trovi davanti a una montagna di rifiuti. Come dimostra il recentissimo caso della festa zurighese "Züri Fäscht" che ha lasciato dietro di sé 315 tonnellate di rifiuti. L'obiettivo di dimezzare i rifiuti non è stato raggiunto. E riciclare questi rifiuti non è semplice.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 agosto 2023 - 21:54

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Lo si evince dalle cifre pubblicate dalla città di Zurigo. Delle 315 tonnellate di rifiuti raccolte, 55 sono di materiali riciclabili, come il vetro, il PET e l'alluminio.

Nonostante un lieve miglioramento, i risultati conseguiti non hanno permesso alla città di raggiungere l'obiettivo che si era prefissa di dimezzare gli scarti rispetto a quelli prodotti in occasione dei festeggiamenti nel 2019.

Le autorità si sono dette comunque soddisfatte: l'ultima Züri Fäscht ha dimostrato infatti che quella del riciclaggio è una strategia percorribile anche nelle grandi manifestazioni e, con una buona organizzazione logistica, è possibile recuperare importanti quantità di materiale riciclabile; rispetto al 2019, si è recuperato il quintuplo di questa tipologia di rifiuti. Tuttavia, per raggiungere l'obiettivo sopracitato occorre fare di più.