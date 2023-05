Le ferrovie federali difendono l'aumento dei prezzi

Gli svizzeri restano i campioni del mondo nell'utilizzo del treno. Keystone / Michael Buholzer

Visto il lievitare dei costi, non c'è altra scelta. Così il direttore delle FFS Vincent Ducrot ha difeso il previsto aumento dei prezzi dei biglietti dei trasporti pubblici a partire da dicembre.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 maggio 2023

tvsvizzerra.it/fra con Keystone-ATS

Secondo il direttore, le tariffe dei biglietti vengono solo al quarto posto fra i criteri considerati usati dai passeggeri per scegliere il treno. Per loro conta di più la velocità di viaggio, la frequentazione e la frequenza, ha precisato Ducrot, citando sondaggi e si è detto anche convinto che un numero maggiore di persone non passerà all'auto solo perché i biglietti diventano più cari.

Il Ceo delle FFS ha poi giustificato l'aumento di prezzo maggiore per la seconda classe rispetto alla prima con una nuova offerta. Tra l'abbonamento generale e quello a metà prezzo, verrà introdotto un abbonamento a credito. A suo avviso, coloro che si trovano in una posizione intermedia saranno più propensi a passare a questo prodotto.

A inizio di aprile, Alliance Swisspass Link esternoha annunciato che le tariffe dei trasporti pubblici sarebbero aumentate in media del 4,3% il prossimo dicembre. I prezzi della prima classe aumenteranno dell'1,9%, quelli della seconda del 4,8%.

Ducrot vede la necessità di migliorare il traffico ferroviario delle FFS, soprattutto per quanto riguarda la velocità di percorrenza, la flessibilizzazione delle composizioni dei treni e il collegamento dei servizi ferroviari con l'Europa. Per quanto riguarda il trasporto merci, occorre fare passi avanti nell'intera logistica, in particolare la combinazione di strada e ferrovia.

Occorre inoltre a suo avviso densificare ed espandere la rete. "La mobilità in Svizzera è in continua crescita. Non abbiamo altra scelta che seguire questa tendenza", ha dichiarato Ducrot, per il quale la costruzione di nuove linee non è un tabù. Diversi progetti sono allo studio. Alla fine toccherà al Parlamento decidere.