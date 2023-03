Le bici della Polizia di Zurigo con sirene e lampeggianti blu

Il fatto che inizialmente mancassero le luci blu e le sirene si è rivelato non ideale nella pratica. @Stadtpolizei Zürich

La polizia cittadina di Zurigo ha deciso di dotare tutte le 20 biciclette elettriche veloci di sirene e lampeggianti blu dopo un periodo sperimentale di un anno che ha dato esiti positivi. Si tratta di una prima svizzera.

Non è un pesce d'aprile. L'equipaggiamento in via sperimentale con sirene e lampeggianti delle prime due bici elettriche ad alta prestazione - in gergo tecnico chiamate anche "biciclette a trazione elettrica" - era stato annunciato primo aprile del 2022. Molti avevano perciò pensato a un pesce d'aprile.

La polizia cittadina, scrive oggi in una nota, che questi dispositivi sviluppati appositamente da aziende svizzere, hanno dimostrato la loro efficacia in decine di interventi. Si è quindi deciso di allargare la dotazione a tutte le due ruote elettriche.

Si tratta del "primo corpo di polizia a equipaggiare tutte le biciclette elettriche veloci con dispositivi omologati", si legge in un comunicato della polizia. Nel 2018, la polizia zurighese aveva acquistato per i test tre di queste biciclette elettriche veloci. Non sorprende che sia emerso che una pattuglia di e-bike ha un raggio di pattugliamento significativamente più ampio rispetto a una polizia ciclistica senza pedalata assistita, oltre a essere più veloce. Da allora Zurigo ne ha comperate altre 17 e ha deciso di rinunciare alle biciclette classiche.

Il fatto che inizialmente mancassero le luci blu e le sirene si è rivelato non ideale nella pratica, quindi è stato sviluppato un prodotto adatto insieme a due aziende svizzere. Ora questo prodotto diventerà uno standard a Zurigo.

