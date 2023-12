Lara Gut-Behrami è la sportiva svizzera dell’anno

L'atleta ticinese durante la cerimonia di premiazione degli Sports Awards 2023. Keystone

L'edizione 2023 degli Sports Awards premia la sciatrice ticinese, il titolo maschile a Marco Odermatt.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 dicembre 2023 - 10:39

tvsvizzera.it/tins con Keystone-SDA

La sciatrice Lara Gut-Behrami è tornata al vertice della classifica degli Sports AwardsLink esterno come "sportiva svizzera dell'anno". Lo era già stata sette anni fa, nel 2016. L'atleta ha partecipato in collegamento da Lugano alla cerimonia di premiazione, che si è svolta domenica 11 dicembre a Zurigo. Vincitrice della coppetta di super G e seconda nella generale dell’ultima Coppa del Mondo, la sciatrice ticinese ha battuto la concorrenza di Marlen Reusser (ciclismo) e Ditaji Kambundji (atletica).

Uomini e squadre

Nessuna sorpresa in campo maschile dove il favorito, lo sciatore Marco Odermatt, è stato premiato per il terzo anno di fila, come solo Ariella Käslin (ginnastica) e Tony Rominger (ciclismo) erano finora riusciti a fare. Alle spalle del nidvaldese, reduce da una stagione fenomenale con due ori ai Mondiali (discesa e super G) e il record di punti in Coppa del Mondo, si sono piazzati Samuel Giger (lotta svizzera) e Simon Ehammer (atletica).

Il premio per il miglior giocatore degli sport di squadra è andato al calciatore Manuel Akanji, autore del triplete con il Manchester City, mentre la statuetta riservata agli allenatori se l’è aggiudicata il capo della squadra maschile di sci Thomas Stauffer che ha battuto la concorrenza di Jan Cadieux, vincitore del campionato di hockey con il Ginevra-Servette. Squadra dell’anno quella di tennis femminile capitanata da Heinz Günthard, che è stata capace di conquistare la Billie Jean King Cup nel 2022, mentre Marcel Hug è stato insignito del premio di atleta paralimpico per la terza volta consecutiva.

La diciannovenne appenzellese Stefanie Grob, quattro volte vincitrice ai Mondiali junior di sci alpino, è stata invece premiata come "giovane talento dell'anno". Il riconoscimento è accompagnato da un assegno di 12'000 franchi.