Il presidente della Confederazione celebra la vittoria della Svizzera a Vancouver

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin con lo staff della nazionale di calcio. Parmelin indossa un cappellino con la sceritta "Switzerland great since 1291". Keystone / Peter Klaunzer

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha assistito a Vancouver, in Canada, alla vittoria per 2-0 della Svizzera contro l'Algeria nei sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio, indossando un curioso copricapo.

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Keystone-ATS

Le reti, firmate da Breel Embolo al 10° minuto e da Dan Ndoye al 46°, hanno regalato alla Nati la qualificazione agli ottavi di finale. Su X il consigliere federale si è congratulato con la formazione rossocrociata.

“Complimenti alla squadra svizzera per questa straordinaria prestazione”, ha esultato sul social il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). “Una nuova qualificazione agli ottavi di finale della Coppa del Mondo, che premia il lavoro, l’impegno e la determinazione di tutta la squadra. Andiamo!”, ha aggiunto.

A fare discutere è stato anche il cappellino rosso indossato dal presidente della Confederazione sugli spalti dello stadio di Vancouver. Sul copricapo campeggiava infatti la scritta “Switzerland Great Since 1291” (“La Svizzera è grande dal 1291”), uno slogan che sembra voler richiamare ironicamente il celebre “mantra” coniato dal presidente repubblicano statunitense Donald Trump “Make America Great Again” .

Prima del calcio d’inizio Parmelin aveva scritto – sempre sulla piattaforma X – di essere orgoglioso di sostenere la Nazionale in occasione dei sedicesimi di finale. Durante l’incontro ha assistito alla partita dalla tribuna accanto al presidente della FIFA, il vallesano Gianni Infantino.

Vari scatti pubblicati sulla rete sociale ritraggono inoltre il consigliere federale vodese assieme al commissario tecnico Murat Yakin e al direttore delle squadre nazionali, il ticinese Pierluigi Tami.

Parmelin si trova attualmente in Nordamerica nell’ambito di una missione economica e scientifica. Lunedì ha incontrato il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer. Oltre a Stati Uniti e Canada, il viaggio istituzionale lo porterà anche in Messico.

Anche diversi parlamentari federali hanno salutato sui social il successo della Svizzera e la qualificazione agli ottavi. Il consigliere nazionale vallesano Philipp Matthias Bregy (Centro) ha citato il figlio, secondo il quale “alzarsi presto ne è valsa la pena”, aggiungendo: “Aveva proprio ragione”. Dello stesso avviso anche la consigliera nazionale basilese Elisabeth Schneider-Schneiter (Centro), mentre il consigliere nazionale zurighese Patrick Hässig (PVL) ha rilanciato proprio lo slogan sfoggiato da Parmelin: “Switzerland – Great since 1291”.

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