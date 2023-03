La Svizzera pronto a cedere alcuni Leopard 2 alla Germania

La Germania vorrebbe acquistare dall'esercito svizzero i carri armati "Leopard 2", attualmente in disuso, per sostituire quelli che la Bundeswehr ha fornito all'Ucraina. Keystone / Laurent Gillieron

Secondo il capo dell'Esercito elvetico Thomas Süssli, la Svizzera potrebbe cedere un numero limitato di carri armati, dopo aver valutato le proprie necessità. Questa posizione dell'ufficiale elvetico dopo che venerdì mattina si è appreso che la Germania vorrebbe acquistare dalla Confederazione i Leopard 2 attualmente in disuso.

Thomas Süssli ha parlato di una dozzina di esemplari e ha aggiunto che si tratta di una ponderazione degli interessi e di una decisione in ultima analisi politica, anche in considerazione dell'opposizione alla vendita di carri armati, ad esempio da parte dell'Associazione svizzera degli ufficiali.

Da un punto di vista militare, l'esercito svizzero ha bisogno di tutti i carri armati, ha aggiunto Süssli, precisando però che sarà la politica a decidere come saranno le forze armate del futuro.

Interpellato sulle pressioni politiche per non ostacolare la consegna di materiale bellico all'Ucraina, Süssli ha detto di avvertire molta comprensione per la situazione elvetica da parte di colleghi stranieri. Capiscono la neutralità e che la Svizzera non può fornire armi direttamente, ha affermato.

